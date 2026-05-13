Placení ČT státem může fungovat, některé věci ale musí zůstat tabu, líčí právník

Ministr kultury Oto Klempíř přišel před měsícem s návrhem zákona, který by kompletně zrušil koncesionářské poplatky a převedl financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Co celkově na tu myšlenku – i ve srovnání se zahraničím – říkáte?
Srovnání se zahraničím je vždy velmi ošemetná záležitost, protože modely financování médií veřejné služby jsou různé napříč Evropou. Nejde jen o to, jak vypadá ten systém, ale i v jakém kontextu a prostředí se aplikuje. Samotné nahrazení poplatků přímým napojením na státní rozpočet nemusí být kritický problém pro nezávislost médií. Vyžaduje to však celou řadu dalších pojistek, aby napojení na státní rozpočet nenarušilo stabilitu jejich financování.
Úkolem ČT nepochybně má být poskytovat veřejnou službu. To ale neznamená, že má také sama sobě definovat, co se onou veřejnou službou vlastně rozumí.