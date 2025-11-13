Zásadní je, aby nám zůstal stejný rozpočet, říká šéf ČT k plánu rušit poplatky

Josef Kopecký
  16:35
Pokud budou zrušeny poplatky České televizi, bude to podle generálního ředitele ČT Hynka Chudárka politické rozhodnutí, kterému se bude muset veřejnoprávní televize podvolit. Chudárek to řekl při semináři v Senátu Media veřejné služby, jejich role a možnosti financování. „V současné době nám samozřejmě vyhovuje systém, o který jsme rok bojovali,“ řekl Chudárek.
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek v Senátu při semináři Media...

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek v Senátu při semináři Media veřejné služby, jejich role a možnosti financován | foto: Senát ČR

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral na tiskové konferenci k oslavám...
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...
Generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral podepisuje Memorandum o...
Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...
8 fotografií

„Pokud k tomu ovšem dojde, pro nás je naprosto zásadní, abychom měli dostatek prostředků na veřejnou službu, to znamená, aby ten rozpočet, se kterým hospodaříme, zůstal stejný,“ prohlásil generální ředitel ČT na akci v horní komoře parlamentu.

Nevěří tomu, že by mohlo dojít i na sloučení České televize a Českého rozhlasu do jedné instituce.

„Za prvé nevěřím tomu, že by k tomu mohlo dojít, a myslím si, že i historicky v poměrech našich zemí toto nebylo. Podle mě by už vůbec nevznikla finanční úspora, protože ta média jsou tak odlišná, že to nejde, a nějaké třeba sestěhování do společné budovy taky nepřipadá v úvahu,“ je přesvědčen Chudárek.

Nevadilo by mu, kdyby Česká televize podléhala kontrole hospodaření ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. „Co se týče NKÚ, tak tomu se samozřejmě nebráníme,“ řekl Chudárek.

Vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě napsala do programového prohlášení pravděpodobné budoucí vlády Andreje Babiše, že zajistí transparentní kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu prostřednictvím NKÚ.

Neměň, co funguje, říká ředitel rozhlasu

„V České republice systém financování formou rozhlasových a televizních poplatků funguje velmi dobře. Mimochodem ta platební morálka našich domácností je enormní, je skoro stoprocentní,“ řekl v Senátu ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

„Neměň, co funguje, tak tady možná bude dobré se bavit o těch skutečných důvodech, proč by takovýto systém financování měl být zrušen, protože pořád se bavíme, prosím, o 205 korunách měsíčně za veřejnoprávní službu dvou médií veřejné služby, vysílajících 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu,“ prohlásil Zavoral.

„My se od počátku kontrole našeho hospodaření nebráníme, ať už je to NKÚ, nebo jakýkoliv jiný orgán,“ dodal Zavoral.

Poplatky chce zrušit koalice ANO, SPD a Motoristů

Zrušit koncesionářské poplatky chce nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. „Zrušíme poplatky za veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ je uvedeno v textu návrhu programového prohlášení budoucí vlády, na němž se shodli politici ANO, SPD a Motoristů sobě.

„Legitimní ta diskuse určitě je, ale v podmínkách České republiky, kde tento systém je velmi dobře osvědčený a fungující, já vlastně postrádám ten hlavní odborný důvod, proč by ke změně mělo dojít,“ řekl ve čtvrtek v Senátu Zavoral.

Politici ANO a SPD byli i proti tomu, když na jaře končící vláda Petra Fialy prosadila zvýšení poplatků České televizi a Českému rozhlasu i rozšíření okruhu jejich plátců.

Poplatek ČT se zvýšil ze 135 na 150 korun za měsíc, u Českého rozhlasu ze 45 na 55 korun měsíčně. A platit je musí i ty domácnosti, které nemají televizi, ale třeba jen chytrý telefon, počítač či tablet, na nichž lze vysílání veřejnoprávních médií rovněž sledovat.

