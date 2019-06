Jak zkrotit elektrická vozítka. Koloběžky porušují zákazy, radnice se bouří

Elektrokoloběžky, elektrokola, jednokolky, segwaye, pivní kola a další vozítka jsou v ulicích českých měst, ale třeba i v přírodě čím dál častější. Jenže není úplně jasné, kudy smějí jezdit a jaké pro ně platí předpisy.

„Policisté se nás sami byli ptát, kudy mají elektrické jednokolky jezdit. Je to sporné. My si třeba myslíme, že člověk na jednokolce je pořád chodec, i když rychlejší,“ říká Lucie Jankovská z firmy Eljet, která vozítka prodává. Vyhláška by však jednokolky spíš posílala na silnici.



Na segwayích jezdí turisté v Praze nebo v Českém Krumlově. Pivní kolo vozí turisty kromě Prahy i v Plzni a pod názvem Ološlap i v Olomouci. Elektrické koloběžky se širokými koly nabízejí půjčovny na Šumavě a v Krkonoších.

Menší sdílené elektrokoloběžky Lime zaplavily Prahu. Na koloběžky na chodníku si však stěžují chodci, kteří před nimi uskakují. Manažer Lime to přičítá chybějícím cyklostezkám. „S rozvinutou infrastrukturou pro cyklisty by se i naši uživatelé mohli po městě snáze přesouvat,“ domnívá se Ondřej Široký z Lime.

Radnici Prahy 2 už došla trpělivost a dočasně na jejím území koloběžky stát nesmějí. Jasná pravidla pro jejich jízdu chce i magistrát, který pro změnu zakáže pivní kola.

Právě zeleno-bílé koloběžky americké firmy Lime jsou asi ze všech módních dopravních prostředků nejviditelnější.

Od podzimu si je lze pronajmout zatím v ulicích Prahy. Už jich je tisíc. Problém je v tom, že v Praze se uživatelé koloběžek dost často uchylují na chodník, protože se bojí střetu s autem. V obvodu Prahy 2 už mají koloběžky Lime „zákaz parkování“ (projet mohou), protože radnici se nelíbilo, že je jezdci nechávají, kde se jim zlíbí.

„Není to zákaz, ale dohoda. Dohoda o tom, že v Praze 2 nebudou elektrokoloběžky parkovat do té doby, dokud Lime nepředloží doklad o tom, že svou vybaveností splňují vše potřebné pro jízdu na silnici. Zároveň má Lime předložit navrhovaná odstavná místa,“ vysvětluje Martina Klapalová z radnice druhého pražského obvodu.

Mluvčí firmy Lime Michal Marek reagoval, že nyní s radnicí Prahy 2 vyjednávají, aby se tam – do čtvrtí v centru Prahy – mohly koloběžky vrátit.

Pokuty pro koloběžkáře

Manažer Lime Ondřej Široký ví o tom, že koloběžkáři dostávají pokuty, ale přesnou statistiku nemá.

„Pokud člověk na koloběžce například jede po chodníku, porušuje tím předpisy a policie ho může pokutovat. Z doslechu víme, že tak činí,“ uvedl Široký.

Zároveň však říká, že doposud se v Praze na koloběžce nikdo vážněji nezranil.

Koloběžka i podle sdělení Františka Jemelky z ministerstva dopravy patří na silnici nebo na cyklostezku. „Koloběžky jsou pro potřeby zákona vnímány jako jízdní kola. Platí tedy i pro ně, že je můžeme provozovat jak na silnicích, tak na cyklostezkách. Naopak na chodnících to možné není. Specifickým případem jsou pěší zóny. Na nich sice není možné provozovat jízdní kolo nebo elektrokoloběžku, ale obec může místní úpravou vjezd těmto vozidlům povolit,“ vysvětluje Jemelka.

To v Německu začne platit od června speciální zákon, který bude jízdu na elektrických koloběžkách upravovat. Řeší například věkové omezení – jezdit by se na nich smělo od 12 let – ale také povolené rozměry a rychlost koloběžek či pojištění.

Ondřej Široký z Lime se ale domnívá, že v Česku podobná legislativa zatím potřeba není.

Půjčovatelné elektrokoloběžky se přitom rozšíří i do jiných měst. Praha si na ně teprve zvyká, od 1. srpna už chce jiná společnost, Eagle, rozmístit prvních 50 koloběžek v Olomouci.

VIDEO: Prahu zaplavily sdílené koloběžky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Její zakladatel Patrik Zaoral ale říká, že se chce z chyb Lime poučit. Například nechce koloběžkami zahltit město jako v Praze a lidé je nebudou moci parkovat nahodile kdekoli na ulici.

Pražský magistrát na rozdíl od městské části Praha 2 koloběžky zakazovat nechce, ale chce po firmě Lime, aby si svoje klienty ohlídala a vštípila jim, jak mají jezdit.

„Podle vyhlášky se koloběžky nesmějí pohybovat po chodníku. Pohybují se mnohem rychleji než chodci a na chodníku kvůli tomu může vzniknout škoda, popřípadě zranění. Praha nicméně nemá možnost tyto služby regulovat jinak než plošným zákazem. Chceme, aby služba mohla fungovat, ale zároveň respektovala jasná pravidla,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Aby to bylo ještě složitější, existuje jedna speciální skupina koloběžek, která se co do pravidel vymyká. Jsou to masivní elektrické koloběžky se silnými koly, které nabízejí půjčovny v národních parcích na Šumavě a v Krkonoších.

Strážci parků je však ze stezek pro horská kola vykazují, protože se jedná o motocykly. Na rozdíl od malé koloběžky už totiž nejsou vůbec poháněny lidskou silou.

Pivní kola v Praze skončí

Praha však podle Scheinherra od 1. srpna jeden plošný zákaz chystá. Týká se takzvaných pivních kol.

Pražanům podle něj vadí hlavně opilí turisté, kteří na nich povykují a pomalou jízdou blokují provoz v ulicích centra Prahy.