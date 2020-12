Pitná voda podraží, i kvůli covidu. Nejvíc zaplatí na severu Čech

Podle zprávy o zásobování pitnou vodou v Česku průměrný Čech spotřebuje za den okolo devadesáti litrů vody. V praxi to znamená, že domácnosti budou muset sáhnout do peněženky o něco hlouběji. Pokud by čtyřčlenná domácnost na severu Čech spotřebovala měsíčně 390 litrů vody, potom je tarifní cena od příštího roku vyjde zhruba o šedesát korun měsíčně dráž.



„Ne všude ceny porostou. Už teď je jasné, že například Jihlava příští rok nezdraží. Město se totiž v roce 2021 definitivně oddělí od Svazu vodovodů a kanalizací, který je v regionu hlavním dodavatelem.“