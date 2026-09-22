Česko za rok potřebuje 492 092 000 metrů krychlových pitné vody. Alespoň to ukazují data Českého statistického úřadu za rok 2025. Jenže zjišťování, kolik vody máme skutečně k dispozici, je už složitější – hladina toků a nádrží kolísá, stejně jako množství vody v podzemí.
Původ pitné vody v Česku
Pitná voda v Česku pochází ze dvou primárních zdrojů, které se na dodávkách podílejí takřka vyrovnanou měrou:
- Podzemní voda: studny, prameny nebo vrty.
- Povrchová voda: vodní nádrže a řeky.
Problematické je nicméně zásobování obou zdrojů, jelikož Česku právem náleží přezdívka „střecha Evropy.“ Země je plně závislá na srážkách: na naše území vodu nepřivádí žádná velká řeka, většina jí naopak odtéká pryč. Vysoké teploty a dlouhá období sucha jsou proto kritická.
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Kolik pitné vody Česko má?
Množství vyrobené vody stejně jako objem ztrát dle ČSÚ každoročně klesá, domácnosti i podniky se postupně uskrovňují, díky čemuž se zvolna daří snižovat celkovou spotřebu. Ta za rok 2025 dosáhla dokonce nejnižších hodnot v historii měření.
Více než čtyři a půl tisíce úpraven v celé zemi za rok 2025 vyprodukovalo celkem 613 milionů metrů krychlových pitné vody. Přibližně onu zmíněnou polovinu, tedy 290 milionů kubíků, vodárny vyčerpaly z podzemních zdrojů, zbytek pochází z povrchových vod.
Teoretický strop využitelnosti podzemních vod loni dle ČSÚ byl 466 322 832 metrů krychlových. V loňském roce k úpravě a posléze do kohoutků zamířily téměř dvě třetiny z dostupných podzemních vod. Dostatek vody i během dlouhodobého sucha zaručují též dostatečné zásoby v nádržích.
Odkud berou vodu obce
V souhrnných počtech má Česko zatím vody dost, některé obce přesto trpí nedostatky či výpadky. Problém se zásobováním vodou tkví zejména v nerovnoměrnosti a roztříštěnosti sítě – právě ta vede k situaci, kdy má některá obec vody dostatek a sousední strádá.
Vodovodní síť v ČR
Roztříštěnost vodovodní sítě v Česku ilustrují data Českého statistického úřadu za rok 2025:
Rozhodující totiž není pouze množství vody v krajině a ve vodárnách, ale také infrastruktura. Původ pitné vody se v jednotlivých obcích liší, jelikož neexistuje žádná celonárodní propojená síť vodovodů.
Není neobvyklé, že velká města kombinují vody z více míst – používají například vodu ze vzdálené přehrady a mají i záložní zdroje – a jsou tak méně náchylná k výpadkům.
Malé obce na druhou stranu často spoléhají na jediný místní vrt. Jakmile vyschne, nebo se vydatnost sníží, ocitá se daná obec v problémech a je nucená vodu pro občany zajistit jiným způsobem.
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Pitná voda v Praze, Brně či Ostravě
Z přehledu vybočují hlavně velká města, která využívají hned několik zdrojů – ať už kvůli stabilitě nebo jejich vydatnosti.
Pití vody z kohoutku
Voda z veřejných vodovodů je díky přísným kontrolám kvalitní. Například v Praze ji tedy k pití běžně využívá 9 z 10 obyvatel.
Praha: Hlavní město pro svou potřebu využívá vodu ze dvou běžných zdrojů – tím největším je úpravna vody Želivka, která čerpá vodu nádrže Švihov a poté ji do pražských vodojemů přivádí téměř 52 kilometrů dlouhou štolou.
Druhým zdrojem je úpravna vody Káraný, využívající kombinaci artézských studní a soustavy 680 vrtů podél řeky Jizery. Dalším zdrojem je nicméně vodárna v Podolí, která až do roku 2002 čerpala vodu z Vltavy a poté zůstala jako záložní. Od roku 2021 síť zásobuje v běžném režimu.
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Brno: Stejně jako hlavní město spoléhá i moravská metropole na dva velké zdroje pitné vody. Tím hlavním je prameniště kvalitní podzemní vody v Březové nad Svitavou, která ani nevyžaduje další úpravy. Do Brna míří I. a II. březovským vodovodem o délce 57, respektive 55 kilometrů.
Druhým zdrojem je vodárna Švařec jímající vodu z přehrady Vír, která je největší úpravnou na Moravě. Do města vodu dopravuje Vírským oblastním vodovodem (VOV) teprve od roku 2000. V budoucnu by měla sloužit i dalším osmdesáti obcím díky napojení na skupinový vodovod Žďársko.
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Ostrava: Třetí největší město Česka využívá k zásobování obyvatel pitnou vodou tři primární zdroje. Zhruba dvě třetiny vod putují z úpraven na přehradě Kružberk na řece Moravici a nádrži Šance na Ostravici. Zbytek si město zajišťuje samo čerpáním z podzemních zdrojů.
K jejich úpravě slouží vodárna v Ostravě – Nové vsi, kde vodohospodáři jímali vodu už od roku 1885. Úpravna dodnes upravuje místní vodu, stejně jako tu z prameniště Dubí.
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Jaké zásoby vody mít doma
Ač síť vodovodního potrubí v Česku patří ke spolehlivým, vodohospodáři, ale i hasiči doporučují pro případ krizové situace – havárie či výpadku proudu – držet v domácnosti alespoň minimální zásoby.
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Podle Ministerstva vnitra je zásadní soběstačnost na 72 hodin. Vyjma potravin či léků se dotýká právě vody. Absolutním minimem jsou dva litry na osobu a den, ideálem je však deset až patnáct litrů pro jednoho každý den – plán vyjma doplňování tekutin počítá i s hygienou či vařením.
Jak dlouho vydrží balená voda
Voda z obchodů má poměrně dlouhou dobu trvanlivosti. V neotevřených lahvích či barelech vydrží šest až osmnáct měsíců. Spíš než kvůli vodě samotné hrozí rizika kvůli plastovým obalům – ty postupně degradují a mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky. Voda by proto měla být skladovaná v temnu a chladu.
Kohoutková voda je určená k okamžité spotřebě. Navzdory ošetření tak i v uzavřených nádobách a při dodržení stejných podmínek vydrží jen dva až tři dny.