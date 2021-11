Písaříkovo impérium. Co zbylo ze stamilionů z Bohemia Energy

Jiří Písařík patřil mnoho let do vybrané společnosti nejbohatších lidí v Česku. Dostal se tam díky svému zlatému vejci: firmě Bohemia Energy, která byla až do svého pádu v polovině října největším alternativním dodavatelem energie v zemi. Čtyřiačtyřicetiletému Písaříkovi a jeho manželce Haně vydělávala Bohemia Energy ročně stovky milionů korun.