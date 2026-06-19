Prokop podle zjištění serveru Seznam Zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. V pátek uvedl, že se jednalo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi. Kauza se nelíbí premiérovi a šéfovi ANO Andreji Babišovi, který od Prokopa rovněž požadoval řádné vysvětlení. Zatím jeho obhajobu nekomentoval.
Zastupitelé Prahy ve čtvrtek odebrali Prokopovi funkci předsedy kontrolního výboru, nahradil ho kolega z hnutí Jan Hušbauer. Podle Tomáše Portlíka (ODS) to bylo jasné politické řešení situace. „To, zda se dopustil protiprávního jednání, už ale musí posoudit orgány činné v trestním řízení, nikoliv politici,“ uvedl.
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Udělal jsem chybu v registru, ale vše je legální, hájí „zatajené“ byty Prokop
„Dvakrát soudem uznaný lhář Ondřej Prokop jako politik musí počítat s tím, že se veřejnost bude ptát, jaké má majetky a příjmy, a musí je včas a řádně zveřejňovat. Ne, že si na to všechno vzpomene, až když se na to ptá jeho holdingový šéf Andrej Babiš,“ sdělila k tomu pirátská kandidátka na primátorku Tereza Nislerová. Dodala, že byty mají sloužit rodinám k bydlení a nikoliv být nástrojem spekulace a kasičkou na odkládání peněz politických elit z hnutí ANO. Zástupci koaličního hnutí STAN Prokopovo vyjádření nekomentovali.
Podobné stanovisko zaujal místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek: „Prokop měl skončit před 48 hodinami. Dělá si z občanů legraci. Jenže Andrej Babiš je slabý politik, se kterým si jeho okolí dělá, co chce,“ uvedl na sociálních sítích. Dodal, že pokud premiér chce vysvětlení, má začít u sebe. „Třeba tím, že objasní svůj zámeček ve Francii,“ uzavřel opoziční poslanec.
K situaci se na sociálních sítích vyjádřil lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který kauzu pražského lídra propojil s dalším aktuálním děním v hnutí. Připomněl, že kandidát ANO na primátora Třince rezignoval kvůli podezření z podvodu a Prokop pro změnu „zapomněl“ přiznat byty. „Tak to vypadá, že hnutí ANO není PROTIkorupční, ale PROFIkorupční,“ komentoval kauzu europoslanec.
Prokopova vysvětlení nepřesvědčila ani předsedu opoziční Prahy Sobě Adama Scheinherra. „Pražské ANO chce dát Prahu do rukou člověku, který nezvládl ani přiznat vlastní majetek. Tři byty Ondřej Prokop zatajil a vzpomněl si na ně, až když mu je našli novináři. A zrovna on měl jako šéf kontrolního výboru hlídat, jestli zastupitelé poctivě přiznávají majetek a dodržují etický kodex,“ uvedl.
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Zastupitelé Prahy odvolali Prokopa z kontrolního výboru kvůli kauze bytů
Prokopa si podle Seznam Zpráv pozvali vyšetřovatelé kvůli loňskému nákupu čtyřpokojového bytu v nové rezidenci v pražském Břevnově. Prokop k tomu uvedl, že se jednalo o svědeckou výpověď, na kterou byli pozváni všichni vlastníci bytů kvůli tomu, že dům prověřuje policie v souvislosti s kauzou kolem bývalého ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka. Politik si podle serveru dále koupil ještě tři zmíněné družstevní byty, které neuvedl v povinném majetkovém přiznání, a kromě toho vlastní i dům v Úvalech a byt na Jižním Městě.