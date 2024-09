Pokud Piráti nepodpoří rozpočet, ať z vlády odejdou, vzkázal Skopeček z ODS

„Řeknu to velmi ostře, nedovedu si představit, že by vláda nepodpořila rozpočet, jeden z nejdůležitějších zákonů roku jako celek. Jako jeden muž, a pokud by se prostě některá ze stran rozhodla nepodpořit rozpočet, tak podle mě ta koalice končí a musí vzniknout vláda na jiném koaličním půdorysu, protože nedovedu si představit, že by Piráti nehlasovali pro návrh státního rozpočtu a dál pokračovali ve svých rezortech,“ řekl Skopeček.

Právě Piráti navržený rozpočet kritizovali jako první. „Je mi to moc líto, ale předložený návrh rozpočtu v tuto chvíli pro nás není přijatelný,“ reagoval pro iDNES.cz na návrh ministr pro místní rozvoj a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Podporujeme vládní úsilí o konsolidaci rozpočtu, ale nesmí se to dít za cenu absolutní rezignace na program výstavby bydlení, tak jak jej vláda slíbila v programovém prohlášení, a jak jsme jej společně přestavili s premiérem v první polovině tohoto roku. Současný návrh rozpočtu tedy bude muset projít změnou, která přidá na podporu výstavby bydlení částku 7 mld. Kč. Jinak nelze počítat s pirátskou podporou,“ dodal.

V pořadu se Jan Skopeček setkal například s poslancem Martinem Kolovratníkem (ANO), kterého vyjádření zaskočilo. „Máme před volbami, pan poslanec je velmi ostrý. Tuto debatu si nahrávám a později se budu na taková slova ptát v Poslanecké sněmovně,“ upozornil.

Ministerstvo financí v sobotu předložilo vládě návrh rozpočtu se schodkem 230 miliard korun. Mělo by tak pokračovat snižování deficitu, když na letošní rok je plánovaný 252 miliard korun a loni byl 288,5 miliardy korun. Rozpočtové příjmy vzrostou o 7,5 procenta na 2,086 bilionu korun, výdaje stoupnou o 5,7 procenta na 2,316 bilionu korun.

Návrh resortu Zbyňka Stanjury předpokládá růst výdajů ve většině rozpočtových kapitol. Největší procentuální nárůst by mělo zaznamenat ministerstvo zdravotnictví, kde výdaje vzrostou o 52,9 procenta na 17,5 miliardy korun, následuje ministerstvo dopravy s růstem o 34,5 procenta na 139,4 miliardy korun.

Největší pokles výdajů naopak čeká ministerstvo pro místní rozvoj, kde se sníží o 12,9 procenta na 13,3 miliardy korun, a ministerstvo průmyslu a obchodu, kde klesnou o 9,8 procenta na 35,8 miliardy korun.