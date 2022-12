Prezident není monarcha. Piráti mu navrhují osekat pravomoci a přestěhovat ho

Členy bankovní rady ČNB by mohl prezident jmenovat jen se souhlasem Senátu, podobně jako je to u ústavních soudců.

Hlavu státu by dokonce mělo být možné stíhat, když s tím sám vysloví souhlas nebo po souhlasu obou komor parlamentu. „Nelze vyloučit, že se prezident zblázní a udělá nějaký trestný čin,“ zdůvodnil návrh Michálek.

Prezidenta by přitom bylo možno takto stíhat i za trestný čin, pokud ho spáchal ještě před zvolením. Nijak to podle šéfa poslanců Pirátů nesouvisí s tím, že jeden z kandidátů na prezidenta je stíhán. U soudu stojí šéf ANO Andrej Babiš kvůli kauze Čapí hnízdo.

„Bez ohledu na to, kdo bude zvolen, si myslíme, že by měly být pravomoci hlavy státu změněny,“ řekl Michálek při představení návrhu, který už Piráti představili dalším poslaneckým klubům a chtějí o nich diskutovat. „Je to katalog změn, se kterým jsme už oslovili další politické strany. Reakce byla velmi různá,“ uvedl Michálek.

Od takové, že žádné změny pravomocí přímo zvolené hlavy nejsou třeba až po tu, že by bylo na místě vrátit se k volbě hlavy státu oběma komorami parlamentu.

Michálek také novinářům řekl, že by prezident by nově neměl úřadovat na Pražském hradě, který by se měl více otevřít veřejnosti, ale někde v podhradí, například v objektu pražské Invalidovny.

Ke změně Ústavy je potřebná ústavní většina v obou komorách parlamentu. Vládní pětikoalice má ve Sněmovně 108 hlasů, takže by k jakýmkoli změnám potřebovala dohodu i s opozicí nebo její částí, s ANO či SPD.