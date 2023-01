Piráti kývnou na jednodušší daně a dvě sazby DPH, když se zvýší sleva na dani

„Bavíme se skutečně o tom, že by došlo ke zjednodušení daní,“ řekl ve Sněmovně Michálek.

Ve snížené sazbě DPH by podle šéfa poslaneckého klubu Pirátů měly být základní potraviny a vyslovil se pro to, aby tam přibyla zelenina a ovoce, a investice do ekologických vylepšení, třeba když si lidé pořídí soláry na střechu. Naopak ve vyšší sazbě DPH by měly být nezdravé sladké limonády, řekl Michálek.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS loni na podzim avizoval, že chce připravit návrhy ke snížení strukturálního schodku o zhruba 70 miliard korun. Na to, že chce v rámci toho místo dvou snížených sazeb DPH prosadit jen jednu sníženou sazbu, upozornila v neděli Česká televize.

Stanjura počítá s tím, že by se tím zvýšily příjmy do rozpočtu a celý systém by se zjednodušil. Místo sazeb DPH 10 a 15 procent by mohla zůstat jen jedna, aby přitom stát zároveň vybral na dani více peněz. „Rozpočtově neutrální je někde mezi 13 a 14 procenty,“ citovala ČT Stanjuru.

Mohlo by to znamenat zdražení léků, stravovacích a ubytovacích služeb, knih a časopisů nebo vstupenek na kulturní či sportovní akce, z nichž dnes stát vybírá desetiprocentní daň. Služby by mohly zamířit do základní sazby daně z přidané hodnoty 21 procent. V covidovém roce 2020 je předchozí vláda Andreje Babiše přesunula do nejnižší, desetiprocentní sazby

„Jsem bytostně přesvědčen, že musíme hledat především rezervy ve výdajích, že se můžeme bavit o struktuře daní, o spotřební dani, o DPH, ale že celkové daňové zatížení má zůstat stejné,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz premiér a předseda ODS Petr Fiala.

„My prosazujeme snížení DPH na potraviny. Fialova vláda ohledně cen potravin nedělá vůbec nic,“ řekl v úterý ve Sněmovně šéf opozičního hnutí SPD Tomio Okamura.

„V době, kdy se čím dál větší počet rodin propadá do chudoby, tak jim dáme další ránu,“ komentovala záměr vládní koalice šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.