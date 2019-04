Autobus a petice proti Babišovi: Piráti zahájili kampaň k eurovolbám

16:29 , aktualizováno 16:29

Premiér Andrej Babiš by podle petice Pirátů neměl zastupovat Česko na summitech EU, dokud se neočistí z podezření, že porušuje pravidla o střetu zájmů. Piráti představili petici v rámci spuštění ostré fáze kampaně k volbám do Evropského parlamentu, které by chtěli podle předsedy Ivana Bartoše vyhrát se ziskem 20 procent hlasů.