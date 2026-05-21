„Patnáct let by si průměrný člověk musel odkládat každou korunu – nekoupit plínky, neposlat dítě na tábor, nepořídit dárek rodičům k narozeninám ani oběd v práci. A na dovolenou nebo auto radši ani nemyslet. A pak by si teprve mohl dovolit vlastní bydlení,“ kritizoval Hřib na tiskové konferenci při zahájení kampaně.
Piráti si pro o zvolili netradiční místo – ponton u Veslařského ostrova v pražském Podolí u nového Dvoreckého mostu.
A mysleli i na další detail. Kampaň představili právě v den pětačtyřicátých narozenin jejich předsedy Zdeňka Hřiba.
„Chceme stavět levněji, rychleji a tam, kde trh selhává,“ slíbil na úvod kampaně Hřib. „Není se co divit, že mladí lidé odkládají založení rodin,“ komentoval šéf Pirátů současnou situaci, když žádná z vlád v posledních letech neřeší problém abnormálně drahého bydlení.
Na Veslařském ostrově vystoupila i lídryně kandidátky v Praze Tereza Nislerová, lídr v Brně Adam Zemek, jednička plzeňské kandidátky Pavel Bosák, lídryně v Ústí nad Labem Jana Kočárková Maredová či za uskupení Liberec otevřený lidem pirátský lídr Jan Hruška.
Třeba hlavním městě mají Piráti třináct zástupů na magistrátu a jsou v koalici, jejich předseda Hřib byl dříve primátorem.
Představila se i jediná senátorka zvolená za Piráty Adéla Sucharda Šípová, která je členkou klubu SEN 21 a Piráti v horní komoře parlamentu. Sucharda Šípová bude obhajovat křeslo za Kladensko a Prahu-západ s podporou více stran – Pirátů, STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21.
Do Senátu bude za Piráty v Karviné kandidovat Mariam Szyja a v Příbrami zastupitelka Simona Luftová.