Hřib nakonec chce vést Piráty do sněmovních voleb. Cítím podporu, řekl

„Rozhodl jsem se nominaci přijmout, protože cítím podporu mnoha lidí uvnitř strany i mimo ni a vnímám zájem o spolupráci od celé řady odborníků,“ řekl Hřib.

Lídra do voleb vyberou Piráti v polovině února na jednání celostátního fóra ve Zlíně. Náměstek pražského primátora Hřib se ujal vedení strany v listopadu poté, co kvůli nevydařeným krajským volbám rezignovalo celé předsednictvo včetně dlouholetého předsedy Ivana Bartoše. Na sjezdu Hřib uvedl, že sám ve sněmovních volbách nemá v úmyslu kandidovat. Do čela kampaně chtěl postavit člověka s vysokou ekonomickou erudicí.

Nominaci z krajů na celostátního lídra se však nakonec rozhodl přijmout. „Kolegové mě přesvědčili, že naše země potřebuje v čele krizového manažera, který se bude radit s ekonomy, spíše než ekonoma, kterému budou radit krizoví manažeři. Protože zásadní bude odvaha prosadit nezbytné změny a hlavně je správně komunikovat,“ uvedl Hřib, který byl v minulém volebním období pražským primátorem.

Hřib považuje za nejdůležitější tvrdě se postavit „zákulisním hráčům“. „Nabídnout odvážné praktické změny v ekonomice, zaměřit se na vzdělávání, snížení životních nákladů, osekání nesmyslné byrokracie a buzerace. Naše země dlouhodobě stagnuje, ale svět nestojí na místě a neustále se mění a my to nemůžeme ignorovat,“ uvedl. Na fóru doplnil, že v případě vítězství ve stranických primárkách by chtěl jako celostátní lídr stát v čele kandidátní listiny v Praze.

Mezi nominacemi figuruje i jméno senátorky Adély Šípové, která se ještě nerozhodla, zda bude o pozici lídra usilovat. „Nominační proces není u konce. Uvidím podle toho, zda získám nominaci i z dalších krajů. Tedy ještě nevím,“ napsala Šípová.

V posledních sněmovních volbách kandidovali Piráti spolu se Starosty a nezávislými (STAN). Jejich koalice skončila třetí za vítěznou koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a hnutím ANO. Dohromady Piráti a Starostové získali 37 mandátů. Kvůli preferenčním hlasům však Piráti mají pouze čtyři poslance, do té doby jich bylo 22. Do nedávné roztržky kvůli odvolání tehdejšího šéfa Pirátů Bartoše z kabinetu tvořili součást vládní koalice, od loňského října jsou opoziční stranou.