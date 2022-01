Spory ve straně teď na chvíli utichnou, soudí o Bartošově vítězství politolog

Co říkáte na výsledek sobotního pirátského fóra?

Bylo by velké překvapení, kdyby Ivan Bartoš předsednictví neobhájil. Ale ve straně probíhá spor, výsledek loňských voleb do Poslanecké sněmovny vyvolal kritiku. Bude ještě záležet na složení místopředsedů, zda se projeví snaha členské základny dosáhnout změny kurzu.