Wagenknecht i Hřib slibují, že Piráti budou silná liberální středová strana

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Za soupeře považuje Wagenknecht ODS a STAN. V jeho prospěch se vzdala kandidatury na šéfku strany senátorka Adéla Šípová a udělal to i bývalý ostravský radní David Witosz.

Kandidáti na předsedu Piráti jsou tak nakonec jen čtyři. Druhým favoritem volby je bývalý pražský primátor Zdeněk Hřib.

Dalšími kandidáty jsou bývalý náměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík a bývalý místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl.

„Musíme řešit problémy našich voličů. Chci pro Piráty dvouciferný volební výsledek,“ prohlásil Wagenknecht. „Česko potřebuje silné Piráty u kormidla, ne v podpalubí,“ uvedl Wagenknecht. Chce pro stranu pracovat na plný úvazek,

„Chci stranu vycentrovat, aby se stala hlavní liberální stranou na politickém středu,“ oznámil Hřib. Celostátnímu fóru Pirátů řekl, že když bude zvolen do čela strany, nechce kandidovat do Sněmovny. „Přicházím, abych stranu přivedl do kondice,“ slíbil Pirátům.

Chce stranu jako přechodný manažer úspěšně dovést do sněmovních voleb, zasadit se o zlepšení komunikace a o kampaně, které voliče zaujmou, aby Piráti byli srozumitelní a důvěryhodní.

„Když se nezměníme, čeká nás sešup ke třem procentům,“ řekl také Hřib, který před začátkem celostátního fóru, které se koná na koleji v pražských Dejvicích, rozdával přichozím letáček se svým programem.

Bývalý místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl řekl, že Piráti dnes bojují o duši strany, jestli je povedou lídři nebo lúzři.

„Svět se posunul a hlas našeho pravoboku musí být zase zase slyšet. Bude to politika, kdy úřady nebudeme digitalizovat, ale rušit,“ prohlásil. Při schvalování rozpočtu budou podle něj lidovci opakovat Otčenáš.

„Pokud si troufnete na tu jízdu, dejte mi klíčky. Já jsem Štěpán Štrébl a tohle je vzpoura na pravoboku,“ prohlásil kandidát na šéfa strany.