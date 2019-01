Piráti chtějí vyhrát eurovolby, příští parlamentní volby i sestavit vládu

S ambicemi porazit v květnu hnutí ANO a všechny ostatní soupeře jdou do voleb do Evropského parlamentu Piráti. „Naší ambicí je získat v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu 20 procent,“ řekl na celostátním fóru strany v Táboře šéf strany Ivan Bartoš. „V roce 2021 chceme vyhrát parlamentní volby a sestavit vládu,“ řekl.