Zpět do IT či na farmu. Co dělají Piráti půl roku po odchodu z vlády

Co dělají europoslanci Loňský rok nebyl pro Piráty úspěšný. Ztratili většinu křesel v krajích a přišli o dva europoslance ze tří. Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa pak stranu opustili. Nesouhlasili s novým předsedou Zdeňkem Hřibem, který chce stranu z levice posunout ke středu. Peksa přešel k sociálně-liberální straně Volt Česko. Zřejmě za ni bude kandidovat do Sněmovny. „Práci v národním parlamentu jsem si už vyzkoušel a obecně to prostředí považuji za extrémně toxické. Zároveň vnímám, že Volt bude potřebovat pro úspěch zkušenější a viditelnější lidi, takže jsem připraven pomoci i formou vlastní kandidatury,“ řekl Peksa, který je taky majitelem firmy zaměřující se na zpracování dat. Kolaja zůstal v Bruselu a pracuje tam na vedoucí pozici v organizaci Access Now hájící digitální občanská práva.