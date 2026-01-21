„Sionističtí Židé“ jsou za vším, pobouřila pirátská influencerka. Strana se distancuje

„Když ve videu mluvím o ‚sionistech‘, myslím tím politické aktéry, kteří aktivně podporují stát Izrael a přizpůsobují mu svá rozhodnutí. Nejde o náboženství ani etnicitu, ale politické chování,“ reagovala pro iDNES.cz Kouřílková.
„Tvrzení, že ‚stojí za vším‘, mířilo na politický vliv. Minimálně v západní politice je dlouhodobě vidět, že kolem Izraele se chodí po špičkách. Politici mění postoje podle toho, jak se Izrael zachová nebo co požaduje,“ hájila se.
S Piráty podle ní video nesouvisí. „Je to čistě moje osobní video a plně za něj nesu odpovědnost já. Je pravda, že brzy vyjdou další díly podcastu s Ivanem Bartošem, ale tyto projekty spolu nejsou propojené. Videoesej vznikla nezávisle a neodráží postoje Pirátů ani kohokoliv jiného,“ dodala.
„Sionisté jsou úplně všude“
Takřka hodinové video nazvala „ZIONISMUS: Jak vzniklo nejkontroverznější politické hnutí moderní historie“. „Jak se dívám, poslouchám a čtu, sionisté jsou úplně všude,“ říká v jeho úvodu Kouřílková alias Sugar Denny, přičemž s odkazem na angličtinu používá místo českých výrazů slova zionisté a zionismus.
K tématu ji podle jejích slov přivedla vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, kterou podle ní nikdo neprošetřuje. Domnívá se, že o atentát na Kirka se komplexně zajímá pouze americká spisovatelka Candance Owensová, jež je spojována s šířením konspirací. Influencerka ve videu rovněž zmiňuje teorii, že za vraždou stojí Izrael.
Kouřílková ve videu říká, že je důležité vysvětlit, co sionismus je a kde vznikl. „Když poté budeme rozebírat jiná témata, budeme vědět, co přesně sionismus je a proč je špatný. Nebo já samozřejmě neříkám, že je špatný, ale měli bychom znát historický kontext,“ tvrdí.
Zmiňuje přitom, že její matka několik let mluví o tom, jak „sionističtí Židé jsou úplně za vším“. „Byla jsem jedním uchem tam, druhým uchem ven, ale je to tak. Oni jsou úplně všude,“ míní.
V závěru videa přemítá, že by chtěla o sionistech nahrát celou sérii. „Chtěla bych určitě udělat to, co všechno ovládají, co všechno mají pod kontrolou, co všechno chtějí,“ zamyslela se influencerka.
Je to její vlastní tvorba, říkají Piráti
Kouřílková se stala výraznou tváří Pirátské strany v loňské kampani do Poslanecké sněmovny. Proslavila se zejména sdílením obsahu ze života a tématy spojenými se vztahy, nadváhou nebo svým kladným postojem k marihuaně. Společně s Piráty například vyrazila v půlce srpna sjíždět řeku Sázavu či se objevila i v jejich volebním štábu.
Od jejího nynějšího videa se strana distancovala. „Jedná se o vlastní tvorbu influencerky a tato její tvorba nemá s Piráty nic společného,“ uvedla mluvčí strany Kristina Jochmannová.
„Se Sugar Denny se podílíme na natáčení podcastu. Veškerá její další vyjádření jsou její vlastní tvorbou a nevznikají v souvislosti s aktivitami Pirátů,“ odpověděla mluvčí na dotaz iDNES.cz, zda budou Piráti s Kouřílkovou v budoucnosti dále spolupracovat.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib na dotazy neodpověděl. Bývalý předseda Ivan Bartoš odkázal na vyjádření mluvčí strany. Kouřílkovou v minulosti označila za svou kamarádku pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Ta nyní řekla, že o videu Kouřílkové nic neví. „Já bohužel o tomto jejím videu nic nevím, takže k tomu nic konkrétního sdělit nemůžu,“ uvedla pouze.
Video Kouřílkové odsoudil předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek. Podle něj influencerka používá tradiční antisemitské stereotypy.
„Výroky, že sionisté jsou úplně za vším nebo ovládají světová média, považujeme za konspirační tvrzení vycházející z tradičních antisemitských stereotypů o údajném skrytém vlivu Židů. Tyto narativy mají dlouhou a nebezpečnou historii,“ řekl Papoušek pro iDNES.cz.
K tomu připomíná, že tyto výroky naplňují podstatu antisemitismu. „Zvlášť znepokojivé je, že jsou podobná tvrzení šířena osobou s výrazným dosahem mezi mladými lidmi, často bez historického kontextu a bez práce s ověřenými zdroji. To přispívá k normalizaci konspiračního myšlení a k posilování předsudků ve veřejném prostoru,“ dodal.