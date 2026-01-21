„Sionističtí Židé“ jsou za vším, pobouřila pirátská influencerka. Strana se distancuje

Lenka Kuřilová
Matěj Svěrák
,
  16:36
Influencerka Denisa Kouřílková alias Sugar Denny, kterou Piráti nasadili jako tvář v podzimní volební kampani, pobouřila část společnosti svým videem o sionismu. Mluví v něm mimo jiné o tom, že „sionističtí Židé jsou za vším“. Piráti se od videa distancovali, židovská komunita ho kritizovala. Influencerka pro iDNES.cz vysvětlila, že sionisty myslela politické aktéry.
Sugar Denny na předvolební akci s Piráty

Sugar Denny na předvolební akci s Piráty | foto: Dominika Koritinová

Influencerka Sugar Denny a influencer Tadeáš Kuběnka ve volebním štábu Pirátů....
Katerina Demetrashvili ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Influencerka Sugar Denny ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Influencerka Sugar Denny ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
7 fotografií

„Když ve videu mluvím o ‚sionistech‘, myslím tím politické aktéry, kteří aktivně podporují stát Izrael a přizpůsobují mu svá rozhodnutí. Nejde o náboženství ani etnicitu, ale politické chování,“ reagovala pro iDNES.cz Kouřílková.

„Tvrzení, že ‚stojí za vším‘, mířilo na politický vliv. Minimálně v západní politice je dlouhodobě vidět, že kolem Izraele se chodí po špičkách. Politici mění postoje podle toho, jak se Izrael zachová nebo co požaduje,“ hájila se.

Ve službách Pirátů budeme dál. Chceme politiku přiblížit mladým, slaví influenceři

S Piráty podle ní video nesouvisí. „Je to čistě moje osobní video a plně za něj nesu odpovědnost já. Je pravda, že brzy vyjdou další díly podcastu s Ivanem Bartošem, ale tyto projekty spolu nejsou propojené. Videoesej vznikla nezávisle a neodráží postoje Pirátů ani kohokoliv jiného,“ dodala.

„Sionisté jsou úplně všude“

Takřka hodinové video nazvala „ZIONISMUS: Jak vzniklo nejkontroverznější politické hnutí moderní historie“. „Jak se dívám, poslouchám a čtu, sionisté jsou úplně všude,“ říká v jeho úvodu Kouřílková alias Sugar Denny, přičemž s odkazem na angličtinu používá místo českých výrazů slova zionisté a zionismus.

K tématu ji podle jejích slov přivedla vražda amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka, kterou podle ní nikdo neprošetřuje. Domnívá se, že o atentát na Kirka se komplexně zajímá pouze americká spisovatelka Candance Owensová, jež je spojována s šířením konspirací. Influencerka ve videu rovněž zmiňuje teorii, že za vraždou stojí Izrael.

Kouřílková ve videu říká, že je důležité vysvětlit, co sionismus je a kde vznikl. „Když poté budeme rozebírat jiná témata, budeme vědět, co přesně sionismus je a proč je špatný. Nebo já samozřejmě neříkám, že je špatný, ale měli bychom znát historický kontext,“ tvrdí.

Sugar Denny na předvolební akci s Piráty
Influencerka Sugar Denny a influencer Tadeáš Kuběnka ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Katerina Demetrashvili ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
Influencerka Sugar Denny ve volebním štábu Pirátů. (4. října 2025)
7 fotografií

Zmiňuje přitom, že její matka několik let mluví o tom, jak „sionističtí Židé jsou úplně za vším“. „Byla jsem jedním uchem tam, druhým uchem ven, ale je to tak. Oni jsou úplně všude,“ míní.

V závěru videa přemítá, že by chtěla o sionistech nahrát celou sérii. „Chtěla bych určitě udělat to, co všechno ovládají, co všechno mají pod kontrolou, co všechno chtějí,“ zamyslela se influencerka.

Je to její vlastní tvorba, říkají Piráti

Kouřílková se stala výraznou tváří Pirátské strany v loňské kampani do Poslanecké sněmovny. Proslavila se zejména sdílením obsahu ze života a tématy spojenými se vztahy, nadváhou nebo svým kladným postojem k marihuaně. Společně s Piráty například vyrazila v půlce srpna sjíždět řeku Sázavu či se objevila i v jejich volebním štábu.

Od jejího nynějšího videa se strana distancovala. „Jedná se o vlastní tvorbu influencerky a tato její tvorba nemá s Piráty nic společného,“ uvedla mluvčí strany Kristina Jochmannová.

„Se Sugar Denny se podílíme na natáčení podcastu. Veškerá její další vyjádření jsou její vlastní tvorbou a nevznikají v souvislosti s aktivitami Pirátů,“ odpověděla mluvčí na dotaz iDNES.cz, zda budou Piráti s Kouřílkovou v budoucnosti dále spolupracovat.

Sugar Denny na raftu, mytí aut s ANO. Politické strany sázejí na influencery

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib na dotazy neodpověděl. Bývalý předseda Ivan Bartoš odkázal na vyjádření mluvčí strany. Kouřílkovou v minulosti označila za svou kamarádku pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Ta nyní řekla, že o videu Kouřílkové nic neví. „Já bohužel o tomto jejím videu nic nevím, takže k tomu nic konkrétního sdělit nemůžu,“ uvedla pouze.

Video Kouřílkové odsoudil předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek. Podle něj influencerka používá tradiční antisemitské stereotypy.

„Výroky, že sionisté jsou úplně za vším nebo ovládají světová média, považujeme za konspirační tvrzení vycházející z tradičních antisemitských stereotypů o údajném skrytém vlivu Židů. Tyto narativy mají dlouhou a nebezpečnou historii,“ řekl Papoušek pro iDNES.cz.

K tomu připomíná, že tyto výroky naplňují podstatu antisemitismu. „Zvlášť znepokojivé je, že jsou podobná tvrzení šířena osobou s výrazným dosahem mezi mladými lidmi, často bez historického kontextu a bez práce s ověřenými zdroji. To přispívá k normalizaci konspiračního myšlení a k posilování předsudků ve veřejném prostoru,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (112 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

Odložené případy Feriho kauzy řeší lidskoprávní soud ve Štrasburku

Dominik Feri v jednací síni Okresního soudu v Teplicích. (15. ledna 2026)

Odloženými případy z kauzy bývalého poslance Dominika Feriho se začal zabývat Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila zmocněnkyně poškozených žen Adéla...

21. ledna 2026  17:21

Když se sejde pět nezkušených žen. Kalich ovládnou Mihulová, Smutná a Špalková

Petra Špalková a Alena Mihulová během zkoušek novinky Kalichu Opona nahoru

Uznávaný britský dramatik Peter Quilter, podle jehož děl vznikly filmy s Meryl Streepovou a Renée Zellwegerovou, už dávno prohlásil naši zemi za svou druhou vlast. Asi nikde na světě mimo Ostrovy se...

21. ledna 2026  17:07

Trump vychválil stav USA a sepsul Evropu. Grónsko chce koupit, vyloučil použití síly

Sledujeme online
Prezident Donald Trump hovoří během 56. výročního zasedání Světového...

Prezident Spojených států Donald Trump ve středu pronesl projev na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Ve více než hodinu dlouhé řeči opakovaně vychválil úspěchy své vlády i země a...

21. ledna 2026  13:23,  aktualizováno  17:02

ANALÝZA: V Moskvě se radují. Snaha USA uchvátit Grónsko je vodou na ruský mlýn

Premium
Nechtěná pochvala od Rusa. Podle ruského ministra zahraničí Lavrova Česko patří...

Světová politika už dávno předčí nejeden thriller a je čím dál plnější šokujících překvapení. Kdo by třeba čekal, že Rusko bude jednou vynášet amerického prezidenta do nebes a modlit se za to, aby...

21. ledna 2026

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

21. ledna 2026  16:57

Vyústění luxusní pražské třídy promění Dánové. Jak zvelebí náměstí Miloše Formana?

Takhle bude vypadat náměstí Miloše Formana podle vítězného návrhu dánského...

O budoucí podobě náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) je rozhodnuto. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studio Adept. Zadání přitom...

21. ledna 2026  16:50

„Sionističtí Židé“ jsou za vším, pobouřila pirátská influencerka. Strana se distancuje

Sugar Denny na předvolební akci s Piráty

Influencerka Denisa Kouřílková alias Sugar Denny, kterou Piráti nasadili jako tvář v podzimní volební kampani, pobouřila část společnosti svým videem o sionismu. Mluví v něm mimo jiné o tom, že...

21. ledna 2026  16:36

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

21. ledna 2026  16:31

Senát se distancoval od urážlivých výroků Okamury i od slov Turka v Kyjevě

Předseda SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek před hlasováním o...

Senát se distancoval od nepravdivých a urážlivých výroků předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury i od výroků Motoristy Filipa Turka v Kyjevě, které podle Senátu skandálně převracejí odpovědnost za...

21. ledna 2026  16:07,  aktualizováno  16:25

Popeláři při vysypávání kontejneru zaslechli křik, s odpadem lisovali i bezdomovce

Na místě neštěstí v Havířově zasahovali i hasiči, bezdomovkyni, která...

Doslova pár sekund dělilo od smrti v úterý ráno v Ostravě-Porubě třicetiletého bezdomovce. Během vyspávání v kontejneru s odpadky se najednou ocitl v popelářském vozu. Zachránila ho pohotová reakce...

21. ledna 2026  16:09

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  16:01

Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot

Boty vyplavené na pláži Ogmore ve Walesu při čištění pláže.

Když se dobrovolníci ve velšském městě Porthcawl rozhodli pustit do vyčištění a renovace pláže Ogmore, čekali, že na souši i ve vodě najdou leccos. Ale nález 200 starodávných kožených bot je vskutku...

21. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.