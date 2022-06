Předběhli jsme STAN a jeho kauzy, rýpl si Ferjenčík. Schytal to od Kalouska

Na úspěch v čerstvém volebním průzkumu s neskrývanou radostí, pokud ne škodolibostí, upozornil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Ve svém facebookovém příspěvku si totiž neodpustil rýpnutí do koaličních kolegů. „Piráti se oklepali z voleb a přeskočili skandály stíhaný STAN,“ napsal.

Za svůj příspěvek sklidil v komentářích chválu i kritiku. Všiml si ho například i zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek, který kdysi se STAN zažíval rozchod také. „A nastal ten den, nastal ten okamžik… Nastal den, kdy vedení Pirátské strany naznalo, že zanedbává mimořádně pitomých výroků a jejich voliči by je proto mohli zanedbávat… I vyslali Mikuláše Ferjenčíka a ten nezklamal. Ba, naopak, překonal se,“ napsal.

Miroslav Kalousek @kalousekm A nastal ten den, nastal ten okamžik… Nastal den, kdy vedení @PiratskaStrana naznalo, že zanedbává mimořádně pitomých výroků a jejich voliči by je proto mohli zanedbávat… I vyslali @Mikiferjencik a ten nezklamal. Ba, naopak, překonal se. https://t.co/a1tG70fwe8 oblíbit odpovědět

„Kopání a povyšování se nad koaličního partnera. To je přesně to, co voliči aktuálně potřebují,“ zpochybňoval pak popisek pod volební statistikou uživatel David. Jiným naopak nevadil vůbec. „Pořád jste strana, která se nezkorumpovala! A to mi jako voliči stačí!“ napsal jistý Jiří.

Pochybnosti škodí image strany

Od podzimních voleb do Poslanecké sněmovny se STAN s kontroverzemi skutečně potýkalo. Letos v březnu na své funkce rezignoval advokát a místopředseda hnutí Stanislav Polčák. A to kvůli případu, ve kterém žádal jako advokát odměnu za právní pomoc obcím při získání odškodného za výbuch muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Politik se po zveřejnění případu odměny vzdal.

Ještě předtím hnutí řešilo kauzu poslance Jana Farského. Ten plánoval na půl roku odjet do Spojených států na prestižní Fullbrightovo stipendium. Sice se vzdal poslaneckého platu a přislíbil, že se ze stáže bude vracet na klíčová sněmovní hlasování, přesto ale sklidil kritiku od sněmovní opozice i koaličních partnerů. Po výzvě vlastního hnutí se rozhodl poslaneckou funkci složit.

Loni na podzim pak nominovalo hnutí do vznikající vlády Petra Fialy na křeslo ministra průmyslu a obchodu svého místopředsedu Věslava Michalika, starostu Dolních Břežan. Koncem listopadu se ale v médiích objevily pochybnosti o Michalikově podnikání.

Někdejší Michalikova firma si v minulosti měla půjčit přes kyperskou firmu Lowfield Investments nejméně 4,6 milionu eur (v přepočtu skoro 112 milionů korun). Michalík jakékoliv pochybení popíral, ale 25. listopadu oznámil, že se post ministra ucházet nebude. Uvedl, že podnikání na Kypru bylo podle něj legální, nechce ale, aby situace působila jako v případě šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.