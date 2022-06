KOMENTÁŘ: Jsme zděšeni, co chcete víc? Jak Piráti promeškali krizi

Od loňských sněmovních voleb se Piráti permanentně utápějí v sebelítosti způsobené tím, co jim provedli parťáci z koaličního hnutí STAN. To si nechalo od Pirátů zaplatit většinu volební kampaně – a pak je kroužkováním zredukovalo na bídné čtyři poslance. Načež jim řeklo, že půjde do vlády i do příštích sněmovních voleb bez nich. A když teď Piráti konečně mají šanci ukázkově STAN potopit díky kauze „Hlubuček“, jenom se trapně vymlouvají.

Radikální pirátství vyneslo Piráty do Sněmovny i na pražský magistrát, který dokonce ovládli. Ve vládě se ale rychle „naředili“ jako benzin u laciné benzinky.