Měsíc do pirátského sjezdu a volby předsedy. Stranu nechce skoro nikdo vést

Pro MF DNES v úterý kandidaturu vyloučila místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, již dříve šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek i poslední zbývající poslankyně Klára Kocmanová.

Na kandidaturu se zatím netváří ani náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib. „Já teď řeším jenom Prahu. Aktuálně se zabývám hlavně velkou řadou běžících dopravních staveb. Například minulý pátek proběhla prorážka tunelů mezi metrem C a budoucí linkou D,“ vzkázal MF DNES Hřib.

Podle řady politologů by sice byl pro stranu kvůli své známosti logickou volbou, ale mezi Piráty z regionů příliš oblíbený není.

„Kompetenčně by na to Zdeněk měl, ale jiná otázka je, zda by dokázal projít ve straně. Řekněme si to na rovinu, která strana kromě TOP 09 má předsedu z Prahy? Spousta krajů s tím má problém. Úplně nejlépe to ilustrovala předvolební debata z Moravskoslezského kraje, kde se všichni diskutující shodli, že největší problém jejich regionu je Praha.

Byl by tu jistě strach, že se z nás stane strana jen pro pražskou kavárnu,“ popsal MF DNES dosluhující hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták. Sám kandidaturu na předsedu zvažoval, ale nakonec ustoupil, protože byl jako jeden z mála pro setrvání strany ve vládě.

„Od začátku jsem tvrdil, že budoucí předseda musí mít silnou podporu napříč stranou. Hlasování o vystoupení z vlády a následující reakce mě přesvědčily, že já tím kandidátem nejsem,“ vysvětlil Špoták. Předsedkyní nechce být ani jediná pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

„O post se ucházet nebudu. Jako jediná Pirátka v europarlamentu nesu příliš zodpovědnosti. Není fér k voličům ani ke straně, abych ji vedla do sněmovních voleb, v nichž kandidovat nebudu,“ uvedla již dříve Gregorová.

Souboj senátorů?

Největší podporu členů tak zatím na internetovém fóru strany, kde se schvalují nominace, získal dosluhující senátor Lukáš Wagenknecht. Pirátům nabízí, že je opět sjednotí.

„Můžeme se buď litovat a hledat chyby všude jinde, nebo se z minulosti poučit, sebrat se a postavit se realitě čelem. Udělejme tlustou čáru, stabilizujme stranu a pojďme se soustředit na naše voliče. Přivedeme je zpět a dostaneme stranu opět na dvouciferný výsledek,“ láká ve své kandidátské vizi Wagenknecht.

Sám na dvouciferný výsledek dosáhl v letošních senátních volbách v Praze 8. Nestačilo mu to ale ani na postup do druhého kola. V jeho obvodě nakonec zvítězila Vladimíra Ludková z ODS.

S kandidaturou koketuje i senátorka za Kladensko Adéla Šípová. Sama ale zatím není členkou strany, žádost odeslala na jaře a v těchto dnech podle informací MF DNES proces jejího přijetí finišuje. „K mé kandidatuře je nezbytné být členkou. Pokud se tak stane, což nechci předjímat, rozhodnu se dál,“ řekla Šípová.

Kromě nich pak o post zatím projevili zájem jen dva regionální politici – dosluhující náměstek Libereckého kraje Zbyněk Miklík a radní Ostravy David Witosz.