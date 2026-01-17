Hřib obhajuje svou pozici předsedy Pirátů, strana na sjezdu volí i nové vedení

Autor: ,
Přímý přenos   8:06
Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích zvolí nové vedení. Předseda Strany Zdeněk Hřib bude obhajovat pozici, jeho vyzyvatelem se stane místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz David Witosz. Kromě toho si Piráti v Prachaticích vyberou místopředsedy.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Zasedání celostátního fóra začne v kongresovém centru v Prachaticích v 09:00, volba předsedy je v programu zařazená hned deset minut poté. Ještě před obědem by měli Piráti vybrat i místopředsedy, projednat úpravy stanov v souvislosti s fungováním svého think tanku Institut Pí, ale také zprávu o stavu kampaně. V odpoledním bloku se budou Piráti věnovat výroční zprávě předsedy, představení poslaneckého klubu a zhodnocení plnění úkolů celostátního fóra.

Poslanci v Poslanecké sněmovně projednávají novelu týkající se pojistného na sociálním zabezpečení. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti). (16. ledna 2026)
David Witosz na celostátním fóru Pirátské strany. (8. ledna 2022)
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib. (13. ledna 2026)
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib. (13. ledna 2026)
8 fotografií

Vyzyvatel Hřiba Witosz se účastnil voleb předsedy Pirátů i v minulosti. V roce 2022 neprošel přes první kolo a předloni z volby odstoupil. Hřib se stal předsedou před půldruhým rokem, když v čele strany nahradil dlouholetého šéfa Ivana Bartoše.

Vilný stařec, reaguje Demetrashvili na Babiše. Pozvání by ale Pirátky přijaly

Pozice místopředsedů budou obhajovat předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová a poslanec Martin Šmída. O zbývající dvě místa usilují také místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Stojanová, podnikatel Jiří Hlavenka a student politologie Zacharias Samuel Fischer. Do volby místopředsedů propadne i neúspěšný uchazeč o předsednickou pozici.

Piráti ve sněmovně po loňských říjnových volbách díky zisku téměř devíti procent hlasů posílili ze čtyř na osmnáct poslanců. Jsou čtvrtým nejsilnějším klubem a stejně jako v posledním roce uplynulého volebního období patří do opozice. V posledních komunálních volbách získali jako navrhující strana v obcích 274 mandátů, obhajovali jich přitom 358.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel vášnivý sběratel historických vozů Ladislav Samohýl, měl jich na čtyři sta

Zlínský podnikatel a sběratel historických vozů Ladislav Samohýl. (29. října...

Zemřel Ladislav Samohýl, zlínský podnikatel, vášnivý sběratel veteránů a mnohonásobný účastník závodu Zbraslav-Jíloviště. Ve své sbírce měl na 400 historických vozů. Informaci oznámil závod v neděli...

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody

Sledujeme online
Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Hřib obhajuje svou pozici předsedy Pirátů, strana na sjezdu volí i nové vedení

Přímý přenos
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib....

Piráti si v sobotu na celostátním fóru v Prachaticích zvolí nové vedení. Předseda Strany Zdeněk Hřib bude obhajovat pozici, jeho vyzyvatelem se stane místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a...

17. ledna 2026  8:06

Kremelská propaganda již 10 let „zabíjí“ Bulhara. Brojí tím proti Ukrajině

Oběť propagandy. Bulhar Nikolaj Genčev ukazuje jeden z příspěvků, který říká,...

Téměř deset let je Nikolaj Genčev pravidelně konfrontován s touto podivnou otázkou v telefonu: „Nejsi mrtvý, že ne?“ Důvodem je, že prokremelské sítě šíří jeho fotografii jako důkaz, že v Oděse byl...

17. ledna 2026  7:37,  aktualizováno  7:52

Terčem guvernér i starosta. V USA vyšetřují politiky za kritiku a „maření“ práce ICE

Tim Walz

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování představitelů státu Minnesota a města Minneapolis kvůli údajnému spiknutí s cílem mařit práci federálních imigračních agentů. Mezi...

17. ledna 2026  7:13,  aktualizováno  7:32

ODS si po dvanácti letech zvolí nového lídra. Soupeři jsou Kupka a Ivan

Hostem pořadu Rozstřel je Martin Kupka, exministr dopravy, místopředseda ODS.

Občanští demokraté na kongresu v pražských Vysočanech zvolí nové vedení. V čele strany po dvanácti letech skončí bývalý premiér Petr Fiala, který už nebude obhajovat funkci lídra strany. Kandidáti na...

17. ledna 2026  7:25

Němci stále nosí na výměnu miliony marek. I čtyřiadvacet let po zavedení eura

Ilustrační snímek

Ačkoliv se v sousedním Německu už od roku 2002 platí eurem, ovyvatelé doma stále schraňují miliardy marek. Jen v loňském roce si Němci nechali vyměnit 53,1 milionů marek, za které obdrželi 27 milionů...

17. ledna 2026

Rusko předvádí ubohou parodii na druhou světovou. Ale to nejdůležitější mu uniká

Premium
Tělo ukrajinského zdravotníka zabitého při ruském úderu na Kyjev (9. ledna 2026)

Pro ruský režim je to téměř posvátné číslo. 1418. Tolik dní trvala Velká vlastenecká válka. A tažení na Ukrajině ji před pár dny překonalo. „Rusko zopakovalo všechny ošklivé stránky druhé světové...

17. ledna 2026

Trumpova cla k oživení zatím nevedou. Americké továrny sčítají ztráty

Instalace problematických motorů BE-4 na první raketu Vulcan

Trumpova politika měla být zárukou návratu výroby do Spojených států. Ačkoli je prezident ve funkci již jeden rok, k ničemu takovému zatím nedošlo. Továrny v USA totiž momentálně zaměstnávají o 82...

17. ledna 2026

Policisté dávno vědí, kdo zabil Mrázka, a proč musel zemřít, říká expolicista Tichý

Premium
Expolicista Karel Tichý

Když na přelomu milénia na policejních chodbách někdo vyslovil výraz Krakatice, lidé ztišili hlas. Nešlo o běžný spis, ale o děsivý popis toho, co se nikdy popsat nemělo: jak prorůstá české podsvětí...

17. ledna 2026

USA a Slovensko podepsaly dohodu o spolupráci v jaderné energetice

Otevření dálnice D1 včetně nejdelšího dálničního tunelu na Slovensku (22....

Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky. Informovala o tom agentura Reuters. Slavnostní podpis v budově ministerstva energetiky ve...

16. ledna 2026  23:41

Předsedou rady pro Gazu je Trump, součástí je i Tony Blair

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)

Bílý dům v pátek večer oznámil složení vedení Rady míru pro Pásmo Gazy, jejíž vznik inicioval americký prezident Donald Trump. Ten bude orgánu předsedat. V radě mimo jiné zasedají americký ministr...

16. ledna 2026  23:31

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Američané a sionisté by neměli očekávat mír, popravujme, žádá íránský duchovní

Konzervativní íránský duchovní ajatolláh Ahmad Chátamí (23. listopadu 2023)

K trestu smrti pro část demonstrantů proti íránskému režimu v pátek ve svém kázání vyzval konzervativní íránský duchovní ajatolláh Ahmad Chátamí. Protesty, které v Íránu začaly na konci prosince a...

16. ledna 2026  19:44,  aktualizováno  21:06

Machadová věří, že Venezuela skutečně přechází díky Trumpovi k demokracii

Machadová ve čtvrtek navštívila americký Senát i Bílý dům, sídlo prezidenta...

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová vidí ve své zemi začátek přechodu k demokracii. Řekla to v pátek na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem...

16. ledna 2026  20:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.