Hřib obhajuje svou pozici předsedy Pirátů, strana na sjezdu volí i nové vedení

Zasedání celostátního fóra začne v kongresovém centru v Prachaticích v 09:00, volba předsedy je v programu zařazená hned deset minut poté. Ještě před obědem by měli Piráti vybrat i místopředsedy, projednat úpravy stanov v souvislosti s fungováním svého think tanku Institut Pí, ale také zprávu o stavu kampaně. V odpoledním bloku se budou Piráti věnovat výroční zprávě předsedy, představení poslaneckého klubu a zhodnocení plnění úkolů celostátního fóra.
Vyzyvatel Hřiba Witosz se účastnil voleb předsedy Pirátů i v minulosti. V roce 2022 neprošel přes první kolo a předloni z volby odstoupil. Hřib se stal předsedou před půldruhým rokem, když v čele strany nahradil dlouholetého šéfa Ivana Bartoše.
Pozice místopředsedů budou obhajovat předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová a poslanec Martin Šmída. O zbývající dvě místa usilují také místopředsedkyně poslaneckého klubu Kateřina Stojanová, podnikatel Jiří Hlavenka a student politologie Zacharias Samuel Fischer. Do volby místopředsedů propadne i neúspěšný uchazeč o předsednickou pozici.
Piráti ve sněmovně po loňských říjnových volbách díky zisku téměř devíti procent hlasů posílili ze čtyř na osmnáct poslanců. Jsou čtvrtým nejsilnějším klubem a stejně jako v posledním roce uplynulého volebního období patří do opozice. V posledních komunálních volbách získali jako navrhující strana v obcích 274 mandátů, obhajovali jich přitom 358.