Konec jednoho partnerství. Příště už jdeme do voleb sami, říká Pirát Bartoš

Koalice Pirátů a hnutí STAN nepřežije. Piráti s ní už podle šéfa strany Ivana Bartoše pro příští volby do Sněmovny nepočítají. Nyní se hlavně soustředíme na řešení současných krizí, pomoci lidem a naplňování našeho programu, nikoliv na volby za několik let. Předpokládáme nicméně, že do nich půjdeme samostatně,“ sdělil iDNES.cz Bartoš.