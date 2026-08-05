Piráti představili návrh, který má ochránit statisíce lidí v nájemních bytech

„Přibližně 400 tisíc lidí v České republice má nájemní smlouvu nejvýše na jeden rok, což je každý pátý člověk. Každý čtvrtý má pak nájemní smlouvu jenom na dva roky. To znamená, že v té relativní nejistotě žije až jeden milion lidí v České republice,“ řekla Stojanová.
Piráti ve středu svou tiskovou konferenci svolali před stěhovací dodávkou s krabicemi. „Nechceme upozornit na nic menšího než na to, že přesně tohle je realita mladých lidí v téhle republice, kteří se každý rok v tak významném počtu musí stěhovat z jednoho bytu do druhého,“ prohlásila Stojanová.
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Stojanová: Neustále utrácíme za kapučínka a avokádové toasty? To bych šetřila 88 let
„Posloucháme přitom, zejména od starší generace politiků, kteří teď sedí v současné vládě, neustále zástupné důvody: bytové krize. Mladí si třeba prý nemůžou dovolit bydlení, protože neustále utrácíme za kapučínka a avokádové toasty. No tak si to pojďme spočítat. Kdybych za kávu a avokádový toast utratila každý den 250 Kč, tedy stovku za kafe a 150 Kč za toast, tak na byt za 8 milionů bych tímhle stylem a tempem šetřila zhruba 88 let. Samozřejmě tedy za předpokladu, že by mi ten byt ještě v tomto čase ani o korunu nezdražil. Tak v té době by mi, vzhledem k mému současnému věku, bylo 116 let,“ řekla Stojanová.
Její strana navrhuje, aby majitel bytu mohl uzavřít se stejným nájemníkem smlouvu kratší než na tři roky pouze dvakrát po sobě. Pak by musela být smlouva na delší dobu než tři roky nebo na neurčito.
„Je to nástroj, kterým chceme zabránit tomu, že i lidé, kteří v nájmu bydlí dlouhodobě, platí a není s nimi žádný problém, tak stejně žijí v nejistotě, jestli se nebudou muset za pár měsíců stěhovat. A každý rok řeší, co bude dál,“ řekl stínový ministr pro dostupné bydlení a zastupitel Pirátů v Praze Tadeáš Štěpka.
Piráti chtějí navrhnout i bonusy pro majitele za to, že dají nájemníkům smlouvu na delší dobu. Podle Štěpky by mělo jít o daňové zvýhodnění, dostupnější pojištění nemovitosti nebo možnost uhradit případné škody v bytě ze speciálního fondu.