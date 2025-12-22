O kolik by snížili plat? Piráti chtějí trestat členy vlády za absence při interpelacích

  17:18
Piráti chtějí opakovanou neúčast členů vlády při ústních interpelacích trestat finanční pokutou. Současně by chtěli dát větší prostor dotazům nevládních poslanců a zkrátit čas na otázky poslanců i odpovědi na ně. Navrhované změny pravidel jednání Sněmovny v pondělí oznámili novinářům.
Piráti vybízejí před mimořádným zasedáním Sněmovny šéfa ANO Andreje Babiše, aby buď prodat holding Agrofert, nebo neusiloval o post předsedy vlády. (27. listopadu 2025)

Cílem je podle Pirátů to, aby členové vlády na interpelace skutečně chodili a aby interpelace opravdu sloužily ke kontrole kabinetu.

Členové kabinetu, kteří by se při schůzích Sněmovny často vyhýbali pravidelnému čtvrtečnímu bloku poslaneckých dotazů a odpovědí, by podle Pirátů měli být sankcionováni ztrátou části platu.

Pokud by docházka premiéra nebo některého z ministrů za jedno pololetí byla nižší než 70 procent, měli by mít jeden měsíční plat snížen o pětinu.

Stejně tak pirátští poslanci chtějí zkrátit z celkových tří minut na dvě minuty čas na poslanecké dotazy. Obdobně chtějí zkrátit na šest minut z celkových sedmi čas na odpovědi členů vlády.

„O kumulaci funkcí nejde.“ Hřib chce zůstat předsedou dozorčí rady pražské dopravy

Nyní mají poslanci při ústních interpelacích čas na předložení úvodního dotazu dvě minuty a minutu na doplňující otázku. Nově by měli mít podle Pirátů na oba dotazy celkově o minutu méně.

Premiér a ministři mohou úvodní poslanecký dotaz zodpovídat nyní pět minut a doplňující dvě minuty. Nově by podle pirátského návrhu mohli na úvodní dotaz odpovídat pouze čtyři minuty.

Piráti také chtějí, aby se při interpelacích dostalo nejprve na dotazy opozičních poslanců a až poté na případné dotazy poslanců vládních stran, které podle nich většinou slouží k příležitosti propagovat kroky kabinetu nebo zabránit přílišnému počtu opozičních otázek v čase vymezeném na ústní interpelace.

Pro ústní interpelace zákon o jednacím řádu Sněmovny vymezuje čas od 14:30 do 18:00 ve stanovený jednací den. Tím je čtvrtek v týdnu, kdy se koná běžná schůze dolní parlamentní komory.

Na předsedu vlády se poslanci mohou v předem vylosovaném pořadí obracet v době od 14:30 do 16:00, dotazům na ministry jsou určeny zbývající dvě hodiny.

26. listopadu 2025
