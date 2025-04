Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) Piráti nesplnili některé povinnosti, které „souvisí se zveřejněním údajů o financování volební kampaně, obsahem zprávy o financování volební kampaně, zasláním podkladů o účetnictví úřadu nebo o převedení prostředků z volebního účtu“.

Zároveň podle úřadu také nesplnili některé povinnosti, které „souvisí se zasláním podkladů o účetnictví nebo o převedení prostředků z volebního účtu“. Pochybení přišla Piráty na 70 tisíc korun.

Piráti dostali pokutu 70 tisíc korun za vícenásobné porušení jednoho ustanovení. | foto: ÚDHPS

Není to poprvé, co dohledový úřad pokutoval Piráty za loňské podzimní volby. Již na konci roku dostala strana pokutu 25 tisíc korun. Podle úřadu pochybila i v červnových volbách do Evropského parlamentu, za ně dostala pokutu 30 tisíc korun, jak vyplývá z dostupných údajů na stránkách úřadu. Za volby z minulého roku pokutoval úřad i některé další vládní nebo opoziční strany.

„Zveřejnili jsme i nefinanční podporu“

Mluvčí Pirátů Lucie Švehlíková pro iDNES.cz uvedla, že pokuta 70 tisíc korun se z většiny týká neúplnosti ve zprávách o vyúčtování volebních kampaní a souvisejících komplikací s předložením zprávy včas. „Konkrétně jde o absence data narození u dobrovolníků, kteří vyvěsili naše bannery v hodnotě přibližně 200 až 500 korun na svých nemovitostech,“ popsala Švehlíková.

I když se s částí závěrů ani výší pokut od úřadu Piráti podle svých slov neztotožňují, proti rozhodnutí se neodvolají. „Transparentně jsme zveřejnili i nefinanční podporu příznivců strany, avšak podle úřadu v neúplné podobě. Vedlo nás k tomu přesvědčení, že požadování a následné zveřejňování těchto údajů natrvalo na internetu je nepřiměřené vzhledem k bagatelní hodnotě podpory,“ doplnila mluvčí strany.

Piráty podle ní těší, že připravovaná novela zákona směřuje k odstranění této administrativní zátěže u drobných podporovatelů politických stran.

„Považujeme to za potvrzení, že naše úvahy o proporčním přístupu k ochraně osobních údajů byly správné, byť jsme je v některých případech uplatnili dříve, než došlo ke změně legislativy,“ podotkla Švehlíková.

„Naše místní organizace v některých krajích s předstihem aplikovaly postup, který považujeme za přiměřenější a ohleduplnější k občanům,“ dodala. Konkrétně jde o upuštění od sběru data narození u lidí, kteří poskytují takto drobnou bezúplatnou podporu.