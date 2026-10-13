Piráti oznámili ústavní stížnost kvůli zákonu o státních zaměstnancích

Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová řekla, že je ráda, že se k ústavní stížnosti připojí poslanci dalších opozičních stran.
„Já jsem ráda, že své podpisy přislíbili poslanci TOP 09 i STAN,“ uvedla Stojanová ve Sněmovně.
Aktualizujeme.
Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová řekla, že je ráda, že se k ústavní stížnosti připojí poslanci dalších opozičních stran.
„Já jsem ráda, že své podpisy přislíbili poslanci TOP 09 i STAN,“ uvedla Stojanová ve Sněmovně.
Aktualizujeme.
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