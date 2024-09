Piráti šíří plno lží a nesmyslů, říká prezident Hospodářské komory Zajíček

Piráti v čele s Ivanem Bartošem o vás teď mluví jako o „velkém klukovi z ODS v pozadí lukrativního miliardového byznysu“ anebo jako o „kmotrovi natřeném na fialovo“. Co to s vámi dělá?

Je to součást pohádky, kterou někdo napsal a snaží se lidi přesvědčit, že to je pravda. Snažím se postupnými kroky ukázat, že pravda je někde úplně jinde. Je to složité, pravda se rodí těžko, zatímco lež má rychlou cestu. Ale věřím, že se pravda ukáže.

Možná, že řada lidí až dnes zjišťuje, v jakém stavu to skutečně bylo. Mezi tím, co jim říkal na vládě Ivan Bartoš, a realitou je velký rozdíl.