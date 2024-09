Žádná tajná schůzka neproběhla, je to lež, odmítají členové ODS nařčení Pirátů

Premiér Fiala schůzku striktně odmítl. „Absolutně odmítám řeči o tom, že jsem jednal pod tlakem údajné schůzky, které se měl účastnit Martin Kupka, Zbyněk Stanjura, Jan Skopeček, či Martin Kuba,“ napsal na sociální síti X Fiala. Dodal, že se schůzka nikdy neuskutečnila. Dále pak uvedl, že se rozhodl sám. „Poslední kapkou pro mě bylo setkání s Ivanem Bartošem a jeho neschopnost řešit digitalizaci stavebního řízení. Mrzí mě, že takovéto dezinformace na tiskové konferenci Pirátské strany zazněly,“ uzavřel premiér.

K výroku pirátské strany ohledně údajné schůzky se vyjádřil také hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „S premiérem jsem hovořil naposledy, když jsme byli zhruba v polovině sčítání volebních hlasů, a to asi na půl minuty, kdy mi jen gratuloval k průběžnému zisku,“ napsal v odpovědi na dotaz iDNES.cz Kuba.

Dále uvedl, že předtím s premiérem mluvil pouze na události s názvem Země Živitelka (akce zaměřující se na zemědělský sektor, pozn. red.). „Nikdy jindy a ani jednou jsem s ním nemluvil o ministru Ivanu Bartošovi,“ pokračoval Kuba. Také on dodal, že žádná schůzka, jak ji popisují Piráti, se neodehrála. „Jejich reakce mě nepřekvapila. Ze svých zkušeností s nimi a s tím, co dělají a jak se chovají, vím, že tam chybí vědomostní podklad. A když už nejde nic jiného, vytahují se kmotři a tajné schůzky. Takže já jsem s premiérem opravdu nemluvil,“ uzavřel své vyádření hejtman.

Na sociální síti X se vyjádřil také ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, kterého rovněž Piráti nařkli z účasti na údajné schůzce. „Argumentovat schůzkami, které nikdy neproběhly, je absurdní. Nestačím se divit, jak rychle a hluboko umí někteří kolegové klesnout,“ ohradil se.

„Absolutní nesmysl. Lež,“ uvedl pro iDNES.cz také ministr dopravy Martin Kupka.

Místopředseda poslanců ODS Jan Skopeček se vyjádřil v České televizi (ČT). Odmítl, že by tlačil na premiéra Fialu, aby Bartoše odvolal. V ČT Skopeček řekl, že od rána nebyl s premiérem v kontaktu. „Je to úplný nesmysl. Já jsem se z televizních obrazovek dneska dozvěděl, že jsem premiéra tlačil k odchodu spolu se svými kolegy z ODS,“ řekl Skopeček. Dodal, že byl od rána ve Sněmovně. „Na úřadu vlády jsem nebyl, z Poslanecké sněmovny jsem odjížděl domů. Je to prostě prachsprostá lež,“ uzavřel. Jako důvod Bartošova konce ve vládě vidí to, že Fialovi došla trpělivost se stavem digitalizace stavebního řízení, za kterou Bartoš odpovídal.

Šéf pirátských poslanců Jakub Michálek řekl, že podle kuloárních informací jednal Fiala pod tlakem ministrů dopravy Kupky, financí Stanjury, hejtmana Kuby a právě Skopečka. Ti mu měli hrozit, že nevyhodí-li Piráty z vlády, skončil by sám. Fiala Bartošovo odvolání vysvětlil tím, že Bartoš podle něj není schopný manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení. Od středy bude mít digitalizaci na starost tým v čele s ministrem dopravy Kupkou.