Značka Pirátů zafungovala líp než ta naše, říká Martin Kuba z ODS

Martin Kuba jako lídr jihočeské kandidátky získal v krajských volbách přes 6 000 preferenčních hlasů a stejně mandátů jako vítězné ANO, které obešel při skládání koalice.



Celostátně podle něj volby dopadly hůř, než si ODS myslela. Prý i vinou centrální politiky v čele s Petrem Fialou.



Vedení ODS od krajských voleb prakticky den co den zveřejňuje další a další tabulky i statistiky dokazující, že je ODS mezi opozičními stranami vyhrála, hlavně jste prý porazili Piráty. O čem to svědčí?

Asi nemohu hodnotit všechny kraje, protože jsem zatím výsledky poctivě neprošel. Často jsme kandidovali v různých uskupeních. Tam, kde se naskládala dobře – jako v Plzeňském či Královéhradeckém kraji – to zafungovalo. Ale musím říct, že kde ODS kandidovala sama, nejsou někdy výsledky tím, čím bychom se úplně mohli chlubit. Když se podívám na ODS a Piráty, najdu rozdíly. Třeba u nás v Jihočeském kraji Piráti nemají osobnosti, lidi ani nevědí, kdo je na jejich kandidátce, a volí značku – řekněme celostátní vedení. Naopak ODS uspěla v krajích, kde má silné vlastní lídry, kde to bylo postaveno na osobnostech. A neprojevil se tam ten centrální fenomén, což je pro mě trochu špatné znamení.