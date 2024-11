Je to úplné blouznění, pustil se Pirát do Fialy kvůli slibu německých platů

„Je to stejné jako když Babiš říkal, že jsme best in covid. Je to úplné blouznění,“ pustil se Jakub Michálek do premiéra a předsedy ODS Petra Fialy kvůli jeho výroku v České televizi.

„Já potřebuju osm let a bude to a budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity v té špičce a budeme mít špičkové firmy a nebudeme žádná montovna,“ řekl Fiala v neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Sklidil hned posměch politické konkurence a nereálný premiérův slib označili ekonomové. „Za pětatřicet let jsme se v České republice nedobrali ani na polovinu úrovně nominálních německých mezd. I proto lze tento závazek jen těžko považovat za reálný. Němci by museli zchudnout na naši úroveň, což je možná přece jen reálnější varianta než dvacetiprocentní růst českých mezd další čtyři roky po sobě,“ domnívá se Petr Dufek, hlavní ekonom bankovní společnosti Creditas.

Podle zářijových údajů Českého statistického úřadu činila průměrná nominální mzda v Česku během letošního druhého kvartálu celkem 45 854 korun. Podle dostupných dat činila v roce 2023 průměrná hrubá mzda v Německu přibližně 4 480 eur (113 tisíc korun) měsíčně.

„Jeví se to dost nerealisticky, vlastně jsem nezaznamenal jedinou reakci, která by mu dávala za pravdu a říkala, že je to alespoň teoreticky během těch pár let možné,“ řekl iDNES.cz politolog Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy.

Sám Fiala si za svými nedělními slovy ale nadále stojí. „Je typické, že každá odvážná pozitivní vize u nás hned narazí na zasmušilé kritiky a nesebevědomé pochybovače. A přitom všichni víme, že Češi si nejsou ochotni říkat o přidání peněz a často i mají strach vůbec přemýšlet o změně práce,“ opřel se Fiala do kritiků.