Upršený začátek pirátské kampaně lidi nepřilákal. Nakonec to bude fajn, věří Hřib

Zhruba ve dvě hodiny odpoledne dorazil do středočeských Konětop autobus s pirátskými lídry a novináři. Na místě je vše připraveno pro zahájení letní pohodové kampaně v neformální atmosféře. Chybí ale to nejdůležitější – potenciální voliči. Důvod je při pohledu na předpověď počasí zřejmý. Teploty do vody vyloženě nelákají a temné mraky předjímají průtrž.

„Ještě před začátkem letních prázdnin tu byla hlava na hlavě a zavírali jsme opravdu až v devět hodin večer,“ říká nám mladá prodavačka u stánku, který je jako jeden z mála otevřený. „Teď je tu prázdno kvůli počasí. A i kdyby se na pár dní vrátily tropy, lidi by stejně už nepřijeli v takovém počtu, protože voda nebude prohřátá,“ myslí si. „V takovémhle počasí se u nás na Jablonecku lidi normálně koupou,“ diví se Ivan Bartoš při pohledu na prázdné jezero.

Zhruba po třiceti minutách začíná první větší přeháňka, která nahnala hrstku všech účastníků především z řad organizátorů či straníků pod stan určený pro živé nahrávání podcastu. Ten kvůli počasí začíná už ve tři odpoledne místo původně plánované 16. hodiny. Otázky od influencera Big Daddy Mikkyho, který nahrávání podcastu uváděl začínají zlehka. „Jaká byla v dětství vaše oblíbená zmrzlina?,“ ptal se Hřiba s Bartošem. Později se ale přešlo i na méně komfortní dotazy. Když se Big Daddy Mikky zeptal Bartoše na to, za co sklidil jako bývalý ministr územního rozvoje oprávněnou kritiku, dostal se oklikou bývalý předseda Pirátů k nepovedené digitalizaci stavebního řízení.

„Myslím, že se mi toho povedlo víc, než nepovedlo,“ uvažoval Bartoš. „Myslím ale, že naše negativum je trochu v tom, že se více zaměřujeme a trochu se vytrácí ten větší obrázek,“ myslí si Bartoš. Ze vzpomínání na minulost se oba politici přesunou do plánování budoucnosti. Shodnou se na tom, že v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny chtějí dosáhnout minimálně 10 procent hlasů. „Když dostaneme 13 procent hlasů, nechám si naplést dredy,“ říká se smíchem Zdeněk Hřib a pokukuje při tom na vlasy svého předchůdce Ivana Bartoše.

I kdyby se Pirátům podařilo dosáhnout takového výsledku, nabízí se otázka, s kým by mohli jít do případné koalice. „V naší povolební strategii je jasně napsané, s kým do ní nepůjdeme. Vylučujeme koalici se subjekty, kteří ohrožují naši bezpečnost a navrhují vystoupení z EU nebo NATO a koketují s Ruskem. To znamená hnutí ANO, SPD, Stačilo! a Motoristé sobě,“ vyjmenovává Hřib. „Nám jde především o to, aby se naše země nedostala na maďarskou cestu,“ dodává. To Ivan Bartoš naznačil možné problémy i ohledně spolupráce s ODS.

„Když se podíváme třeba na Zbyňka Stanjuru, který celou dobu o bitcoinovém daru věděl, tak já si myslím, že takoví lidé by pokračovat neměli,“ míní. Zároveň lituje spojení Sociální demokracie s komunisty. „Lituju poctivé sociální demokraty za to, co jim udělal pan Zaorálek s paní Maláčovou,“ řekl na adresu spojení SOCDEM se Stačilo! Zároveň označil levici za „vyprázdněný pojem“.

Riziko překroužkování nehrozí, shodují se Hřib s Bartošem

Zdeněk Hřib podle svých slov nemá strach ani z toho, že by pirátští kandidáti byli „překroužkováni“ kandidáty Strany Zelených, kteří s nimi sdílí kandidátní listinu v několika krajích. „Toho se nebojíme. Budeme avizovat, že pokud se voličům bude líbit kandidátka v takovém pořadí, v jakém ji připravíme, mohou kroužkovat první čtyři jména,“ předesílá předseda Pirátů možnou strategii.

K lepšímu výsledku než ke čtyřem poslancům jako v roce 2021 by mohla Pirátům pomoci i korespondenční volba, která bude možná poprvé v historii. „Z korespondenční volby mám radost, ale neočekávám nějaký zásadní nárůst zájmu o účast,“ je opatrný Ivan Bartoš. „Bavil jsem se v Anglii s paní velvyslankyní a ta říkala, že čeká nárůst třeba dva a půl tisíce lidí,“ doplňuje Bartoš.

Chvíli před koncem celé akce se nám na místě přece jen daří najít podporovatelku Pirátů, která není členkou strany, ani organizátorkou kampaně. „O akci jsem se dozvěděla na Instagramu Ivana Bartoše. Piráti jsou mi sympatičtí a rozhodla jsem se, že je budu poprvé v těchto volbách volit,“ líčí svou motivaci paní Radka z Prahy. „Líbí se mi, že jsou protikorupční strana. Nebojí se říct, že ostatní kradou,“ dodává. Původně jela na akci s tím, že se bude moci vykoupat v rybníku. „To se nakonec úplně nepovedlo,“ říká zklamaně.

Větší úspěch by mohly přinést další zastávky letní kampaně. Piráti jich plánují před ostrou zářijovou fází kampaně ještě sedm. „Poslední dva týdny byly hodně deštivé, ale věřím, že už to musí přestat,“ doufá Hřib. „Počasí si nevyberete. Věřím, že další zastávka bude lepší,“ uzavírá Bartoš.