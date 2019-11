Najmeme psychologa, říká Pirát Bartoš. Prý nejsou „stranou plnou kreténů“

Nemáte také někdy pocit, že jste strana plná kreténů?

Já si to nemyslím. V Pirátské straně jsem deset let, nikdy nebyla selektivní ve smyslu, kdo s jakým názorem a nastavením do ní přichází. Vidím v ní neustálý dialog, který je někdy vyostřený, ale celou dobu i na našem fóru transparentní. Nejde o žádný monoblok, stranu vůdcovského typu, kde jsou všichni potichu a čekají, co shora přijde. Jsem vždy rád, když se po nějaké třeba i ostřejší výměně názorů sejdeme fyzicky na nějakém fóru a v hlasování docházíme k vysokému konsenzu okolo osmdesáti procent.

Hláška o „straně plné kreténů“ pochází ze soukromého mailu pražské zastupitelky Michaely Krausové jejímu partnerovi a místopředsedovi Pirátů Jakubovi Michálkovi. Omylem ho poslala někomu jinému a předseda zahraničního odboru Pirátů David Wagner ho zveřejnil. Vám to celé nepřipadá kreténské?

Nepoužívám taková slova, ani tak o lidech nepřemýšlím. S Davidem Wagnerem jsem se o tom bavil. Část zveřejněné komunikace, která probíhala mezi odbory a Jakubem Michálkem ve věci předsednictva, sloužila k ilustrování toho, jak probíhala komunikace. Myslím, že ten soukromý e-mail, který Michaela poslala omylem ven, se dal opsat. Jeho doslovné zveřejnění nebylo správné, což jsem Davidovi řekl. Nicméně když se nebavíme o tomto e-mailu, který byl soukromou zprávou, nevšímám si, že by se v tisících jiných diskusí na pirátském fóru používal takový slovník.

Pořád si myslíte, že je veřejné fórum dobrý nápad? Poskytujete jím přece pastvu pro média i své odpůrce. Před eurovolbami jsme se z fóra třeba dozvěděli, že váš kandidát prohrál hlasování s poníky o účast na mítinku...

My jsme Piráty na veřejné komunikaci před deseti lety postavili. Že jsme tehdy nebyli ve Sněmovně a nebylo to tak populární, je věc druhá. Nicméně do těch diskusí si mohl sáhnout každý už tehdy. Myslím, že fórum vede i ke kultivaci myšlení členů a lidí. Řada Pirátů pochopila, že i při psaném projevu na internetu je třeba přemýšlet, co, komu, proč a jak říkám, protože se to může stát titulkem v libovolných novinách. No, a někteří členové si holt za těch deset let ještě neosvojili, že to tento potenciál má. Věřím ale, že výhody transparentního fóra převažují. Máme ho deset let, a i když teď podle průzkumu Medianu máme pokles o jedno procento, jsme jedinou stranou, která od voleb vyrostla.

Neuvažoval jste, že byste sepsal svým členům apel ve stylu: prosím vás, když diskutujete, nechovejte se jako pitomci?

Já se k tématu vyjádřil na celostátním jednání. Napsal jsem, že mezi sebou můžeme mít spoustu výhrad, ale někdy je lepší se potkat a věci si vyříkat. Lidi si to holt musí uvědomovat, je to i o sebekázni a vážení slov. To je holt svět digitální komunikace. Ale zase si nemyslím, že by se na fóru mělo něco schovávat. Díky Bohu, že se debata o věcech ve straně děje. I když teď čelíme nějaké kritice, jsem přesvědčen, že vztahy mezi Piráty napříč republikou jsou výrazně lepší než v jiných stranách ve Sněmovně.

Stejně tak jsou pozoruhodné vaše databáze schůzek. Zmíněná Michaela Krausová rezignovala na post šéfky zastupitelů v Praze, protože se scházela s manažerem JCDecaux obviněným kvůli korupci, a neuvedla to tam. Co když to byly jen soukromé schůzky, jak oba tvrdí? To by totiž mohlo štvát leda tak jejího partnera Michálka a ne stranu, ne?

Máme vlastní vnitřní předpis, který taxativně definuje, co je schůzka s lobbistou. Vzhledem k tomu, že Michaela ty schůzky označila za osobní, nebyly lobbistické. Jsem přesvědčen, že k žádnému zvýhodňování JCDecaux v Praze nedošlo, naopak jsme vypověděli smlouvy. Ale Michaela zkrátka zhodnotila, že by to vrhalo nějaký stín na stranu. Sledoval jsem v médiích ten tok, už tu byli Piráti spojovaní s korupcí, trestním stíháním. Takže myslím, že její reakce byla adekvátní.

Když to přeženeme ad absurdum, tak když si Piráti najdou milostný vztah s někým z firmy, se kterou přicházejí v práci do styku, mají své schůzky zapisovat do registru?

Tak minimálně by to strana měla vědět. To si musí vyhodnotit každý daný člověk. Pokud by něco mělo mít potenciál typu, že bychom pak byli z něčeho nařčeni, tak je důležité to říct. A pak na jednání vyhodnotíme, jestli to není rizikové. Když to trochu zlehčím, tak teď probíráme doplatky na rodičák a máme poslance, který má čerstvě dvě malé děti, takže se fakticky hraje o to, jestli peníze v této částce dostane, přistupujeme k tomu samozřejmě s rezervou. Má jeden hlas, ale víte to, že má dvě děti a hraje i o příspěvek pro domácnost, který je pro rodinu signifikantní.

Takže strana de facto určuje, kdo s kým může chodit či žít?

To je hloupost. Já manželku potkal v Pirátské straně, po roce jsme se vzali, jsme spolu čtyři roky i v republikovém výboru. Velmi často hlasuje proti návrhu předsednictva, tudíž i proti mému, nebo ho opravuje. Já jsem naštvaný, že oponuje mému super návrhu, ale někdy zjistím, že zcela právem. Neumím si představit, že bychom členům diktovali, s kým mají randit nebo za koho se vdávat. Důležité ale je, aby to kolegové v práci věděli, aby chování člověka bylo zodpovědné nejen k sobě samému, ale i k tomu, jaký obraz to může vytvářet. Myslím, že kauza, o níž jsme mluvili, vrhala nějaké světlo, dostávala se do souboje dvou velkých agentur ve věci mobiliáře. Abychom odstínili veškeré pochybnosti, udělala Michaela správný krok.

Narůstá vám ale i počet „menších“ případů. V Praze 10 vaše neúspěšná kandidátka Lenka Dvořáková dostala od místostarostky za Piráty několik funkcí a pak dala jako poradkyně pro sport zakázku za několik desítek tisíc firmě svého manžela...

(skáče do řeči) Viděli jste reakci, kterou pražští Piráti okamžitě udělali? Ano, Lenka Dvořáková tam pracovala. V momentě, kdy chtěla ušetřit asi sto tisíc na pořádání sportovního dne a asi osmdesátitisícová zakázka z ruky šla rodinnému příslušníkovi, zareagovala Praha okamžitě. S paní Dvořákovou tam rozvázali pracovní poměr. Chyby se dějí a ta reakce byla správná. My tu máme premiéra, který je ve střetu zájmů, teď se zbavil trestního stíhání. Nikdo tady za nic nenese odpovědnost, šéf Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže řekne, že nikdy neodstoupí, a v případě, kdy my zjistíme pochybení a okamžitě zjednáme nápravu, to stavíte na roveň těchto kauz. Já to nerelativizuji, ale říkám, že jestli jsou Piráti v něčem striktní a zodpovědní, tak že osobní zodpovědnost okamžitě řešíme. Kdyby se s takovou sebereflexí chovali ostatní politici, možná by byla situace v zemi lepší.

Možná jsou to „drobnosti“, ale množí se. Celé to nese zprávu, že jste strana, kde se mezi sebou veřejně hádají členové – často rodinní příslušníci – a taháte se o peníze. Neohrožuje to Piráty?

Obraz, který popisujete, možná někdo může mít. Bavím se denně s lidmi na svém Facebooku, nemám žádné agentury. A myslím, že dokud jsou politici ochotni všechny tyto věci vysvětlovat, je to správné. Holt je to cesta, kterou jsme si vybrali. Kdybychom dělali politiku za zavřenými dveřmi jako jiné politické strany, byli bychom jedněmi z mnoha. Nejsme jedni z mnoha.

Na podobných věcech začali ve Sněmovně skapávat třeba Věci veřejné nebo Strana zelených. Tam také Martin Bursík omylem poslal jinam e-mail, v němž psal své partnerce a šéfce poslanců „Káťušce“ Jacques, že problémy ve straně musejí vyřešit silou. Obě strany se brzy rozpadly.

Nám někteří redaktoři rozpad predikovali po celou dobu a ještě dva měsíce před volbami jsem četl, že nezískáme ani tři procenta. Nemyslím, že něco takového kopírujeme. Věci veřejné si dělaly castingy na své poslance, my jsme lidi, kteří se znají třeba deset let. Chyby se dějí, ale když se na ně přijde, nezametáme je pod koberec.

Aktuálně na fóru řešíte návrh na odvolání místopředsedy a šéfa poslanců Jakuba Michálka. Řekl jste, že má problémy se sociálním chováním. Skutečně šikanuje lidi, jak tvrdí třeba další místopředseda Mikuláš Peksa?

Já bych to slovo nepoužil. Protože definice šikany či bossingu má řadu aspektů a jde o chování, které je v danou chvíli vědomé či cílené. Jakub Michálek je člověk, který je hodně zaměřený na výkon. Proto v některých věcech třeba nevnímá sociální aspekt nebo nedokáže včas vyhodnotit, že člověk, s nímž spolupracuje, má také nějaký soukromý život a rodinu. Já mám třeba také rodinu, takže mu někdy v danou chvíli nemohu stačit. To je Jakubův deficit a doufám, že třeba i tím impulzem na jeho odvolání si to Jakub uvědomí a nebude to brát na lehkou váhu. Jakub s Mikulášem Peksou nemají dlouhodobě přátelský vztah, ale každé pondělí jsme všichni v kontaktu na předsednictvu, kde věci společně řešíme.

Dokonce se na vašem fóru objevily úvahy, že byste si mohli na řešení vnitrostranických problémů najít externího psychologa či psychiatra. To jako vážně?

Sám se někdy snažím fungovat jako facilitátor (odborník na vedení diskuse, pozn. red.) některých konfliktů, protože mám přesah do některých vztahů ve straně. Na republikovém výboru jsme už řešili, zda nemít facilitátory konfliktů mimo systém strany. Protože některé věci můžete řešit jen do určité míry. Zaprvé kvůli nedostatku času, zadruhé nikdo z nás není psychologem duše, takže odhadnout prožívání nějaké vypjaté situace je velmi těžké. Obdobně se to řeší ve velkých firmách či některých neziskových organizacích. Protože tempo je obrovské a je lepší zpomalit, než si natlouct. Nejsme projekt jako Věci veřejné na deset let. My už v politice deset let jsme a máme ambice do ní mluvit dalších dvacet let. Takže je dobré věci řešit včas. A tady je to o trochu později než včas.

Chcete řešit i situaci v Praze? Zaslechli jsme, že byste byli vlastně rádi, kdyby se TOP 09 dohodla na městské radě s ODS a ANO, vy tak skončili v opozici a „bezbolestně“ se tak zbavili problémů s vedením města v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem.

Myslím, že Zdeněk Hřib odvádí velmi dobrou práci. Četl jsem v novinách spekulace, že Bartoš pochybuje, zda je dobré, že je Hřib na radnici. Vůbec o tom nepochybuji, nikdy jsem to neřekl. Postup Prahy je systematický, věci se řeší, progres je znát. Teď se začnou opravovat mosty, kde se musela provést diagnostika. Ale mediálně se holt řeší věci jako zákaz plyšových pand v centru či ohňostroj nebo vyhrožování Číny České republice kvůli zrušení smlouvy s Pekingem, což bylo hrdé gesto Prahy. Někdy mám zkrátka pocit, že kdyby bylo v Praze -25 stupňů, bude to prezentováno jako vina primátora Hřiba.