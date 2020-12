Dredy nejsou překážkou. Nechám si je dokud nezplešatím, říká Bartoš

„Nedávno jsem zjistil, že mám na hlavě malou lysinku. Tak jsem se bál, jestli náhodou nezačínám plešatět, protože by to možná byl signál, abych s tím účesem začal něco dělat. Zachránila mě moje manželka, která vytáhla 6 let starou fotku, kde už tu lysinku mám. Mě to uklidnilo, zatím neplešatím a ty dredy si ještě nějakou dobu nechám,“ řekl v rozhovoru Bartoš.



Je také přesvědčený, že by jeho dredy nebyly překážkou ani kdyby v budoucnu musel reprezentoval Česko v zahraničí. Podle něj by si na jeho výrazný účes veřejnost brzy zvykla.

Během rozhovoru také zmínil, že se vždy snaží i přes politická jednání, která se často protáhnou dlouho do noci, najít čas na svého syna Bertrama. Základem je podle něj práce s časem.

„Snažím se o víkendech pomoci manželce i s tím, že třeba vezmu kočárek a jdu Bertramovi ukazovat graffiti někam na Parukářku, kde je legální plocha. Dobrý lídr má tým, kterému věří a nemusí ho neustále kontrolovat,“ dodal Bartoš s tím, že čas na svého potomka by si našel, i kdyby se stal předsedou vlády.

Očkovat se nechám, nechci ohrožovat ostatní

Dále se rozhovor stočil ke koronavirové situaci a možnosti očkování proti nemoci covid-19. Sám Bartoš s osobním rozhodnutím, zda se proti koronaviru naočkovat, vyčkává. Podle něj velmi záleží jakou vakcínu Česká republika koupí.

„Nenechával jsem se očkovat třeba na chřipku, ale vzhledem k tomu, že covid není chřipka a přicházím do kontaktu se spoustou lidí z různých částí republiky, tak se naočkovat nechám. Nechci ohrožovat lidi kolem sebe,“ prohlásil.