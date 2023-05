Pirátská „komunistka“ opět v akci. Nevhodná a hloupá provokace, sepsul ji Bartoš

Šéf Pirátů Ivan Bartoš se na Twitteru opřel do stranické kolegyně Jany Michailidu, která se v minulosti na stranickém fóru přihlásila k původní komunistické ideologii. Michailidu se o víkendu zúčastnila Dní antikapitalismu. Akci, která byla věnovaná „marxistickým přednáškám a debatám“. To ale pobouřilo právě Bartoše, který na sociální síti zdůraznil, že by se měla zamyslet a přehodnotit své fungování ve veřejném prostoru.