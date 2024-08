POLITICKÝ DIÁŘ: O tom, kdo smí zírat, a o kampani „Můj 68“

Piráti řeší fakt důležité věci. Bývalý primátor Prahy a nynější radní pro dopravu Zdeněk Hřib v těchto dnech spustil kampaň proti sexuálnímu obtěžování v městské hromadné dopravě. „Zírání je obtěžování“, zní jedno z hesel na plakátech. „Podívat se na někoho je normální. Zírání nebo lascivní pohledy, které zažilo až 50 % ženských cestujících, nejsou. Spočívá to v tom, že to trvá dlouho, několik zastávek,“ vysvětlila šéfka neziskové organizace Konsent Johanna Nejedlová.

Sám Hřib na sociální síti vysvětlil, že zírajícími úchyly v MHD jsou jen muži. Respektive, že kdyby náhodou zíraly ženy, nevadí to. „Skutečný gentleman chápe, že ženy si mohou dělat, co chtějí,“ napsal Hřib a připojil smajlíka. To zíráte, co?