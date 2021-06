S volbami přibývá hoaxů. Podstrkují migranty i KSČ, trápí politické strany

Jak popisuje politolog a expert na politický marketing Karel Komínek, útoky na politickou opozici jsou specifické výběrem témat. Ta musí být silná a mobilizační, tedy mít potenciál „zvednout lidi ze židlí“ a vzbudit silné emoce.

Komínek zároveň upozorňuje, že výroba hoaxů nepatří mezí standardní zbraně volební kampaně. „V kampaních se běžně používá negativní reklama, kde se upozorňuje na pochybení, nebo charakterové vady protivníka, ale vyrábění lží do standardních kampaní nepatří,“ uvádí.

Politolog Kubáček dodává, že tuto strategii hodně používá SPD, ve své době některé výroky posouval za hranu Václav Klaus mladší. „Dělají to někteří bývalí sociální demokraté jako Jaroslav Foldyna, který s tím také docela dost pracoval. Čas od času se to objevuje,“ popsal s tím, že středové subjekty podobné praktiky příliš nepoužívají, protože jim to nesluší a dožene je to.



Naopak u širokých hnutí nebo populisticko-protestních subjektů jde podle něj o poměrně častou taktiku, protože to jejich voličům nevadí. „Politici to používají jako cílený slovní šrapnel, kterým chtějí provokovat až vyprovokovat protivníky. Chtějí přitáhnout pozornost, dostat se do médií, chtějí, aby se o tom lidé bavili a dohadovali a nakonec to stočí ke svému tématu,“ vysvětlil.

Tím byl podle něj pověstný například Jiří Paroubek, který nastoupil tvrdě a pak jeho kampaň zmírnila a zjemnila. „Tohle je tah, který používají politici, na které je zaútočeno, a pak řeknou ‚Vidíte, já jsem pořád předmětem permanentních ataků a musím to snést. Zvládnout by to tak měli i moji soupeři‘. Jde o to dostat se k lidem a často se ukazuje, že vyhrocené, provokativní či šťavnaté výroky fungují,“ uvádí Kubáček.



Téma je u každé strany jiné

„Takové téma je u každé strany jiné. Zrovna u Pirátů je to aktuálně migrace, kde jsou Piráti vykreslováni jako bezmezní ‚vítači‘, kteří chtějí uprchlíky rozmisťovat do českých rodin,“ nastiňuje Komínek. Jak však podotýká, zmíněné téma nebude fungovat univerzálně u každé strany.



Ostatní strany se pak s takovými cílenými útoky spíše nepotýkají. Například koalice SPOLU se podle mluvčích TOP 09 a ODS snaží proti lžím bránit především v mediálním prostředí. Osvětu dělají také na sociálních sítítch.

Co se týče TOP 09, koluje podle mluvčího strany Vladana Daňka například hoax o Markétě Pekarové Adamové, který hlásá, že by raději podpořila revoluci v Bělorusku než české důchodce. „Boji s fakenews se věnuje řada našich poslanců,“ doplnil Daněk.



Komunisté se podle svého mluvčího Martina Kalouse potýkají s přirovnáváním ke stranické předchůdkyni KSČ. „Řada médií se tímto způsobem snaží dehonestovat demokratickou levicovou stranu, která je na české politické scéně 31 let,“ uvedl Kalous.

Jak se bránit dezinformacím? „Mnoho lidí má pocit, že pokud jim nějaký kamarád nebo známý pošle e-mail nebo zprávu na Facebooku, je to, jako kdyby to říkal přímo jim. Je pak jedno, jestli to pošle více lidem soukromě, nebo veřejně. Když to člověk čte, vnímá to jako dialog,“ popsala Veronika Batelková, lektorka mediální gramotnosti a předsedkyně spolku Zvol si info.

Zároveň zdůraznila, že je zvlášť v dnešní době důležité všechny informace kriticky hodnotit. „Pokud objevíme zprávu, která podporuje náš názor, je dobré dívat se na to optikou opačné strany. Zkusit si to sám pro sebe zpochybnit,“ uvedla. Důležité také je pokládat si otázky: „Kde se zpráva nachází? Co je to za zdroj? Je to nějaká oficiální autorita, nebo jen něčí názor? Jak dobře ten zdroj znám, jak je důvěryhodný? Kdo je autorem? Má k osočované osobě nějaký vztah, nebo důvod ji poškodit? Proč se píše zrovna o tomto a zrovna nyní? A další. Zkrátka si to celé více rozebrat, zamyslet se nad tím, klidně se k tomu po čase znovu vrátit. Nebrat to hned jako hotovou věc,“ upřesňuje.

Už nejde jen o samotné ověřování faktů. „To se může naučit každý, to je základ. Mnohem větší problém je v našem přesvědčení. Mnohem radši přijmeme ty informace, se kterými souhlasíme. Říká se tomu konfirmační zkreslení a souvisí to s tím, jak funguje náš mozek. Právě proto nestačí jen ověřovat, ale také se kriticky zamýšlet nad věcmi, se kterými souhlasíme,“ doporučuje.

S blížícími se volbami budou hoaxy sílit

Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková zdůrazňuje, že tvůrci hoaxů se cíleně snaží vzbuzovat v lidech pocit, že se nedá nikomu věřit či že jsou v permanentním ohrožení. „I proto si dezinformátoři rádi vybírají citlivé téma migrace, které vyvolává už samo o sobě mezi lidmi zcela pochopitelně vlnu strachu, nejistoty i zmatků,“ míní.



Dále se o straně objevují hoaxy například kolem pirátského přístupu k drogám a jejich legalizaci, k hodnotovým, progresivním tématům, která Piráti podle Kubáčka často systémově nepojmenovávali, ale diskutovali o nich jako jednotlivci na svých fórech. „Když se názor objevuje ve dvaceti podobách mezi členy a centrála mlčí, mnozí si říkají, co za tím je,“ vysvětluje.

Politologové se shodují, že hoaxy a dezinformace budou sílit s blížícími se volbami. A jak podotýká Komínek, také s posilováním stran v předvolebních průzkumech. „Není náhoda, že se útoky na Piráty objevují poté, co jejich koalice výrazně posílila,“ dodává.



To potvrzuje také šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Od doby, kdy průzkumy ukazují, že Piráti a STAN mají reálnou šanci volby vyhrát, intenzita fake news a hoaxů vůči nám zesílila,“ řekl iDNES.cz v návaznosti na seznam, který uváděl údajné rozložení resortů mezi Piráty a STAN. Ne náhodou v něm byla poslankyně Olga Richterová vedena jako „ministryně pro migraci“.

Aktivistka Nela Lisková a „startovní byty pro mladé“ Místopředsedkyně České pirátské strany Olga Richterová podala kvůli opakovanému sdílení smyšleného výroku žalobu na aktivistku Nelu Liskovou. Ta opakovaně šířila, že Richterová měla prohlásit mimo jiné to, že „bychom v ČR mohli v první vlně přijmout desítky tisíc uprchlíků a věnovat jim pro jejich pohodlí startovní byty pro mladé“. Politička označila výrok, který je jí podsouván, za lživý. Tento hoax se v nejrůznějších variantách objevuje znovu a znovu.

Ztráta, nebo sympatie voličů?

Jak však varuje Komínek, hoaxy stranu i tak poškodit mohou, jen je ve výsledku obtížné určit jak moc. „Typicky by Piráti mohli přijít o hlasy lidí, kteří je zvažují volit, migraci neberou jako nejsilnější téma, ale radikálně prouprchlický postoj jim nevyhovuje,“ popsal.



Jak hoaxy mohou ublížit, vysvětluje také Kubáček. „I z hlediska, že jsou Piráti středovým subjektem, respektive se do středu posouvají. To znamená, že oslovují velkou část váhavých voličů, kteří do poslední chvíle budou přemýšlet, jestli vůbec jít k volbám,“ uvádí.

I proto je podle něj třeba dezinformace systematicky vysvětlovat, aby ztratily emocionální náboj a vyčerpaly se. Toto vyčerpání přirovnává například ke kauze Čapího hnízda či střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. „Bylo to diskutované tak často, že dnes to už s nikým nic nedělá,“ říká.

„Zjednodušeně se dá říct, že je to velice náročné, protože pro středový subjekt jsou nepříjemné dojmologie, spekulace, pseudohodnotové aféry,“ vypočítává dále.

Nejužitečnější jsou podle něj hoaxy například pro SPD, která je i často vytváří, částečně mohou pomoci i koalici Spolu. Určitá témata jsou také zajímavá pro ANO, protože mohou zamezit migraci části voličů k Pirátům.

Pokud to však útočníci přeženou, mohou se podle Komínka díky útokům Piráti stále častěji dostávat do médií jako oběti, čímž se zvýší povědomí o straně jako takové. „Tím mohou dokonce i získat sympatie lidí, kteří by je jinak nezvažovali,“ konstatuje.

Některé hoaxy jsou úsměvné. Jeden z nich například tvrdil, že je Bartoš satanista či zednář: