Dvě pětiny hlasujících Pirátů by rozpustily stranu. Hloupoučké, řekl Bartoš

„Chtěl bych dosáhnout toho, abychom se zamysleli nad tím, jestli jsme v takových Pirátech, v jakých chceme být, a jestli by třeba nestálo za to, začít budovat ještě něco lepšího na zelené louce,“ vysvětloval Nepejchal důvody k založení ankety na konci loňského roku.

Do ankety přišlo do středeční 13. hodiny 227 hlasů. Z nich je 61 procent proti rozpuštění strany. Na druhém místě s 15 procenty je zatím varianta rozpuštění strany, která počítá s tím, že by se pirátské peníze rozdělily straníkům podle délky jejich členství.

Další možnosti, od vrácení stranických peněz státu až po jejich rozdání všem členům, získaly od 6 do 11 procent hlasů.

Na založení ankety reagoval i předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Nemyslím si, že bych ztrácel smysl pro humor. Ale zaměstnávat kohokoliv ze spolustraníků svou recesí, která autorovi zabrala asi pět drahocenných minut vysoustružení postu, navíc značně neoriginálního, mi přijde, po té co to vybublá 4 dny před celostátním forem, skoro až hloupoučký,“ uvedl Bartoš ve fóru.

Průběžné výsledky hlasování ( ve středu 8.1. v cca 13 hod.): Nerozpouštět 61 % Rozpustit a peníze vrátit státu 6 % Rozpustit, peníze každému stejně 7 % Rozpustit, peníze členům dle délky členství 15 % Rozpustit, peníze členům dle funkcí 11 %

Hlasování se zúčastnilo 177 z 942 Pirátů (počet členů k červenci 2019)

„Tato anketa se mi nelíbí, přináší zbytečně negativní body. Vypadá to, jako kdybychom u Pirátů neměli nic důležitějšího na práci,“ napsal ve fóru například pirátský poslanec Jan Lipavský, který hlasoval proti rozpuštění strany.

„Jako recese fajn, ale mohli byste ji dělat jinde než na Pirátském fóru,“ nabádal autora ankety pro změnu poslanec Tomáš Martínek.



Ivan Bartoš (Twitter) @PiratIvanBartos Členové @PiratskaStrana mají na svém fóru možnost zakládat nezávazné ankety. Myslím, že to k demokracii patří, i když některé jsou asi tak realistické jako ochrana bio jednorožců :) Zabalit se to rozhodně nechystáme, naopak nás čeká již tento víkend celostátní fórum. 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

Piráti hlasují o rozpuštění strany jen několik dní před víkendovým celostátním fórem v Ostravě, kde si členové zvolí nové vedení. Pozici předsedy tam bude obhajovat Ivan Bartoš, kterého vyzve poslanec Mikuláš Ferjenčík a až deset dalších spolustraníků.

Strana v úterý zveřejnila výsledky dalšího hlasování na svém internetovém fóru, ve kterém členové rozhodovali o odvolání Jakuba Michálka z funkce předsedy poslaneckého klubu. Ten nakonec svůj post uhájil.

