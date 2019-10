Piráti budou hlasovat, zda sesadí Michálka, jemuž kolegové vyčetli aroganci

V diskusním fóru Pirátů také napsal, že Koláříková navrhla sama sobě zvýšit odměnu o 120 tisíc korun ročně, což odmítl jako rozpočtově nerealistické, protože by to vedlo k zadlužení strany.

Sám rezignovat nehodlá, jen už za dva měsíce nebude kandidovat do vedení strany a povede dál pouze poslanecký klub Pirátů.

„Za mě mluví výsledky mé práce za posledních deset let, z toho dva roky jako předseda klubu a několik let jako místopředseda strany. Dotáhli jsme stranu do úspěšných voleb s deseti procenty. Od té doby máme výrazně vyšší podporu mezi voliči, cca 14 procent. Jsme druhá nejsilnější opoziční strana,“ napsal Michálek členům strany.

„Nikoho jsem nešikanoval. Mám vysoké nároky na výkon lidí,“ řekl už ve středu šéf poslaneckého klubu Pirátů. „Je pravda, že jsem na lidi tvrdý, ale současně nejsem bezohledný,“ uvedl Michálek.

VIDEO: „Jsem tvrdý, ale nikoho jsem nešikanoval," tvrdí Michálek

V soukromé mailové korespondenci se o Koláříkově velmi vulgárně vyjadřovala Michálkova partnerka, bývalá šéfka pražských pirátských zastupitelů Michaela Krausová.

„Ať si políbí pr*el zas*aná pí*a a přestane argumentovat stanoviskem, který jsme kvůli její svaté válce s Magdalénou museli kvůli damage control napsat. Nevím, co si s ní Martina (ne)domluvila. Já s tímhle končím, ve straně plné kreténů, kteří mají větší slovo než normální lidi, pracovat nebudu,” napsala Krausová.

„Nebudeme si nic nalhávat. Jakubovy silné stránky jsou pracovitost, tvrdost ve vyjednávání. Na druhou stranu sociální vazby nebo empatie není silnou stránkou Jakuba Michálka,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.