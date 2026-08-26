Piráti míří na jednání s Pavlem. Budou řešit dostupnost bydlení i problémy mladých

„Hřib se Stojanovou chtějí prezidentovi představit pirátské návrhy na zlepšení dostupnosti bydlení i projekt Mladá vláda, který dává mladé generaci prostor přicházet s vlastními řešeními problémů, které se jí bezprostředně týkají,“ uvedla k plánované schůzce mluvčí Pirátů Kristina Jochmannová.
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Podle Kateřiny Stojanové musí dát Česká republika mladým lidem důvod věřit, že se jim v zemi vyplatí plánovat budoucnost. „To znamená možnost dostupně bydlet, žít v ekonomické stabilitě, v systému, který jim nabízí perspektivu a investuje do budoucnosti bez gigantických dluhů, které zatíží i další generace,“ přiblížila pro redakci iDNES.cz poslankyně téma schůzky a dodala, že se těší na věcnou diskuzi.
Na jednání plánují Piráti prezidentovi kromě projektu Mladá vláda představit také Akční plán pro bydlení. Ten zahrnuje deset bodů, mezi něž se řadí například zdanění prázdných bytů nebo zavedení zón zrychlené výstavby, které mají řešit problémy s byrokracií na počátcích stavebního procesu.
Pavlovi chtějí také s předstihem prezentovat vlastní hospodářskou strategii, kterou chce strana oficiálně zveřejnit až 2. září.