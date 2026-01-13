Piráti chodí ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, říkají

„My tím chceme upozornit na to, že další Babišova vláda nás všechny bude táhnout zpátky, zpátky na východ, zpátky do doby bující korupce, zpátky do doby klientelismu,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
„Vláda opřená o populisty a extremisty strhává nás všechny, i ty, kteří by konečně chtěli vyrazit kupředu,“ prohlásil Hřib.
K řečnickému pultu couval on, jeho kolegyně bývalá místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová i exšéf Pirátů Ivan Bartoš.
Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher z ANO, který právě řídil jednání dolní komory parlamentu, na hru Pirátů přistoupil. Vyzval Hřiba, aby zacouval za pultík.