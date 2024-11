Piráti po odchodu z vlády vyberou, kdo je povede místo exministra Bartoše

Bartoš byl u vzniku Pirátů před patnácti lety a předsedou strany byl s dvouletou přestávkou od roku 2009. Pod jeho vedením se Piráti dostali dostali do českého i Evropského parlamentu i do vlády Petra Fialy. V Praze měli Piráti v minulém volebním období primátora Zdeňka Hřiba.

Současný náměstek pražského primátora Hřib je jedním z těch, kdo chtějí Bartoše vystřídat. Piráti by podle něj měli být liberální středovou stranou, která bude zastávat politiku zaměřenou na problémy běžných lidí. Zájem vést stranu mají i bývalý pražský senátor Lukáš Wagenknecht, senátorka za Kladensko Adéla Šípová, exnáměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík, bývalý ostravský radní David Witosz a bývalý místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl.

Vedení Pirátů oznámilo rezignaci po debaklu Pirátů v záříjových krajských volbách. Uhájili z 99 mandátů jen tři zastupitele v Plzeňském kraji. Propadli i jejich kandidáti strany do Senátu a v horní komoře jim zůstala jen Šípová.

Před tím přišli o dva mandáty v Evropském parlamentu a jediným zástupcem Pirátů tam je Markéta Gregorová. Chce zůstat místopředsedkyní strany. Zájem o tuto pozici mají i zakladatel neziskové organizace Hlídač státu Michal Bláha nebo bývalí poslanci Tomáš Vymazal a Mikuláš Ferjenčík.

Bartoš řekl, že do předsednictva už znovu kandidovat nebude. Navíc dva dny potom premiér Petr Fiala řekl, že chce Bartoše odvolat z vlády kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení.

„Byl to podraz, SPOLU začalo cestu ke složení vlády s ANO,“ prohlásil Bartoš. Reakce jeho kolegů byly ještě emotivnější. „ODS se rozhodla nás vykopnout,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. A šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek dokonce tvrdil, že na premiéra tlačili někteří politici ODS, že když Bartoše neodvolá, půjde on sám. Ničím to ovšem nedoložil a všichni, které jmenoval, se od toho distancovali. Piráti nakonec sami odešli z vlády a s pouhými čtyřmi poslanci se jejich vliv propadl na minimum.

Na to, že ještě ve Sněmovně existují se pokusili v pátek poukázat tím, že odešli před závěrečným hlasováním o vládním návrhu důchodové reformy, na jejíž přípravě se podíleli, když ještě byli součástí pětikoalice. Vadilo jim, ze ODS a TOP 09 dokázaly přesvědčit STAN a KDU-ČSL o omezení počtu lidí s nárokem na odchod do předčasné nekrácené penze o více než 100 tisíc. I kdyby ale zůstali a hlasovali proti, na výsledku by to stejně nic nezměnilo.

„Chtěl bych, abychom se vrátili do Sněmovny v plné síle a měli dvouciferný výsledek,“ řekl před volebním celostátním fórem Pirátů Ivan Bartoš. Budou to mít ale těžké. Podle říjnového volebního modelu agentury NMS Market Research spadly jejich preference na 6,8 procenta.