Piráti zhodnotí výsledky. Tvrdí, že jejich plán rozpočtu přinese 140 miliard

Vládní Piráti se schází v Liberci na zasedání celostátního fóra. Širší vedení bude hlasovat o úpravách stanov, do nichž by se mohlo dostat, že Piráti jsou „liberální středová strana“. Zhodnotí své výsledky na všech úrovních a budou se připravovat na příští rok, kdy budou volby třetiny senátorů, do Evropského parlamentu i vedení krajů.