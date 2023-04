Jsme s vámi na jedné vlně a na jedné lodi, řekl Pirátům premiér Fiala

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Extrémismus a populismus, který jsme společně porazili ve volbách, nikam nezmizel. Naopak vlivem současných krizí je ještě troufalejší a jeho nebezpečnost dál stoupá,“ řekl předseda vlády a ODS.

„Ten, kdo dnes lidem bezostyšně nabízí nerealistické, škodlivé, ale líbivé a jednoduché odpovědi, ten je v jistém smyslu ve výhodě před námi, kteří si naplno uvědomujeme tíhu odpovědnosti politika v demokratické zemi,“ řekl ve svém vystoupení Fiala.

„Naše strany zůstávají spojenci v zásadních vnitřních reformách. My si uvědomujeme důležitost změn, které je v České republice potřeba provést, ať už je to v těchto dnech tolik diskutovaná důchodová reforma nebo velmi složitá cesta k tomu, abychom dali do pořádku veřejné finance a státní rozpočet,“ uvedl předseda vlády.

Fiala připustil, že mezi jeho ODS a Piráty jsou i jrozdíly. „I my si uvědomujeme, že se v řadě věcí prostě lišíme a máme různé pozice, ale současně si uvědomujeme, že naše rozdíly se dají obrátit ve výhodu,“ řekl předseda vlády. Věří ale, že se oběma stranám podaří zachovat atmosféru vzájemnou důvěry.

Piráti rozhodují o změně stanov

Širší vedení nejmenší vládní strany nyní rozhoduje o úpravě stanov, do nichž by se mohlo dostat, že Piráti jsou „liberální středová strana“. Proti takovému nálepkování Pirátů se ohradill europoslanec Marcel Kolaja.

Piráti zhodnotí také své výsledky na všech úrovních a budou se připravovat na příští rok, kdy budou volby třetiny senátorů, do Evropského parlamentu i vedení krajů.

Představili v minulých dnech svůj návrh na ozdravení státního rozpočtu, který by podle nich přinesl 140 miliard korun ročně. Po plném náběhu všech opatření dokonce až 180 miliard za rok.

Koalice jedná o sadě návrhů, které mají snížit strukturální schodek rozpočtu o jeden procentní bod, tedy nejméně o 70 miliard korun.

Ve hře jsou úpravy DPH, které by přinesly další citelné zdražení, či rušení daňových výjimek, například školkovného, či daňové slevy na nepracující manželku či na manžela. Dohodu ve středu koalice neuzavřela, jednání bude pokračovat příští týden v úterý.

Piráti jsou pro globální korporátní daň

Piráti podporují třeba globální korporátní daň, aby se nadnárodní giganti typu Facebook nemohli vyhýbat odvodům daní v zemích, kde působí. To by do státní pokladny podle Pirátů přineslo 10 miliard.

Navrhují i vyšší daně z těžby našeho nerostného bohatství, více zatížit tabákové výrobky, alkohol či přistoupit k regulaci konopí. To má přinést do rozpočtu až 30 miliard za rok.

Piráti před pár dny doplnili své širší vedení. Jedenáct členů republikového výboru, širšího vedení strany, zvolili přes internet. Nejvíc hlasů dostal ministr zahraničí Jan Lipavský. Druhý největší počet hlasů bývalý primátor Prahy Zdeněk Hřib, dnes první náměstek primátora pro dopravu.