„Je skvělé být u toho, když si lidi chtějí veřejně říct, že se mají rádi a chtějí být spolu. Co ale skvělé není, je ten fakt, že pro řadu lidí jejich ano stále nemá před zákonem stejnou váhu. Proto nekončíme u happeningu,“ uvedl šéf Pirátů, kteří se spolu s kolegy zúčastnil pochodu hrdosti v rámci festivalu LGBT+ lidí Prague Pride.
V průvodu šel i místopředseda STAN Karel Dvořák, který jako první při debatě během týdenní Prague Pride ještě dříve než Piráti oznámil, že předloží návrh na manželství pro stejnopohlavní páry.
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Dvořák má nový návrh na manželství párů LGBT+. Nechce se mi čekat, říká
„Já se kdysi rozhodl, že nepožádám svého životního partnera o ruku, dokud to nebude manželství. Což je, přiznám se, komplikace a velký závazek. A mně se na to nechce čekat,“ řekl Dvořák v diskusi nazvané „Manželství a práva LGBTQ+ lidí v Česku – kam směřujeme?“
Po jejím skončení iDNES.cz potvrdil, že má návrh dokonce už připravený a že se ještě rozhodne, kdy přesně ho předloží.
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Když otěhotní „transmuž“, nemá nárok na interrupci. Škrtnou mu i manželství
Od ledna loňského roku mohou v České republice páry stejného pohlaví uzavřít partnerství. To mnozí zástupci LGBT+ komunity považují za chabý kompromis, protože usilovali o možnost uzavírat manželství.
A za chabý kompromis to považují i místopředseda STAN Dvořák a jeho životní partner.