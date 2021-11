Neshody Pirátů se STAN nesmí ohrozit chystané změny, říká za lidovce Výborný

„Přál bych si, aby i oni vnímali to, že nemohou svými vnitřními rozpory ohrozit koaliční projekt změny. Tedy to, co jsme občanům po volbách slíbili,“ zdůraznil Výborný ve vysílání CNN Prima NEWS.

Jednání pětikoalice zabralo dohromady třináct hodin, na jejichž konci strany představily smlouvu. Ta musí projít hlasováním stranických orgánů všech pěti stran. Jestli ji schválí všechny subjekty, Výborný nechtěl předjímat.

Poté dodal, že všechny strany jsou si jistě vědomy své odpovědnosti vůči občanům. „V tomto smyslu jsme k tomu také přistoupili,“ sdělil. Osobně věří, že výbor KDU-ČSL v pátek dohodu podpoří.

Úspěšný projekt koalice Spolu nyní podle Výborného ohrožují vnitřní problémy, které mezi sebou řeší Piráti se Starosty. Ty se týkají výsledků voleb, které způsobily problematické rozvržení sil v koalici. Výborný zdůraznil, že koalice PirSTAN by si měla uvědomovat své závazky.

„Měli by vnímat, že nemohou svými vnitřními rozpory ohrozit koaliční projekt změny. Tedy to, co jsme slíbili po volbách občanům, když jsme podepsali memorandum. Věřím, že jsou si toho Starostové i Piráti vědomi,“ řekl.

Při jednání se ale podle Výborného tyto neshody neprojevily. Obě strany jednaly profesionálně. Pokud by nakonec Piráti neodsouhlasili svůj vstup do vlády, dohoda by se musela znovu otevřít.

„Doufám, že k tomu nedojde. Kdyby ano, vypadává celý jeden subjekt, dohoda by se musela znovu otevřít. Byla by to zodpovědnost těch čtyř dalších subjektů, které by měly většinu v Poslanecké sněmovně, jakým způsobem by se měnila struktura vlády a tak dále. Nechci to předjímat, jsem přesvědčen, že i Piráti si jsou vědomi své odpovědnosti, kterou vůči občanům mají,“ uvedl.