  11:21aktualizováno  11:45
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné získané dotace a zakázky pro firmy, které jsou součástí jeho holdingu Agrofert. Babiš si nabízený QR kód na papíře prohlédl a pak ho shodil ze stolu.
„U té debaty, co se týče příjmové stránky rozpočtu, tak tam je to velice jednoduché. Já tady mám jednoduchý návrh. Je to o tom, že prostě Andrej Babiš vrátí těch 7,5 miliardy peněz z neoprávněných dotací a nezákonných zakázek. Tady pro něj máme QR kód,který stačí, aby načetl v elektronickém bankovnictví a poslal těch 7,5 miliardy prostě finančáku ve Středočeském kraji,“ řekl před tím Hřib ve Sněmovně při projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok.

„Jako identifikátor ve variabilním symbolu je tam teď použitý kód 25085, což je známá identifikace Andreje Babiše, pod kterým jej státní správa evidovala, tedy v dřívějším období před rokem 1989,“ prohlásil Hřib.

Piráti také připomněli, že ve čtvrtek bude Sněmovna na mimořádné schůzi řešit střet zájmů šéfa ANO Andreje Babiše kvůli jeho holdingu Agrofert.

Prezident Petr Pavel chce, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak chce střetu zájmů zabránit, a to ještě před tím, než ho jmenuje premiérem.

Piráti se rozhodli Babišovi poslat balíček. „Je v něm programové prohlášení vznikající vlády, ve kterém jsme panu Babišovi, který ho nečetl, jak je známo, vyznačili všechny výhody pro Agrofert,“ uvedl Hřib.

Program nové koalice ANO, SPD a Motoristů označil jako velkou domů pro Agrofert. „Je to spíš podnikatelský plán pro jeho firmy než program pro lepší život lidí,“ míní.

Balíček podle šéfa Pirátů obsahuje i souhrn rozhodnutí českých soudů a unijních institucí, které se týkají Babišova střetu zájmů.

„Je tam jednoduchý návod, jak problém vyřešit - prodej Agrofert, nebo nebuď premiérem,“ dodal Hřib.

