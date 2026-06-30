Ať Macinka zastropuje teplotu ve městech na 25 stupňů, vyzval Pirát Bartoš

Pro zjevně recesistický návrh hlasoval i další ministra za Motoristy sobě Boris Šťastný či místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher.
„Já často sleduji jeho výroky ke spoustě věcí, takže bod bych nazval Sněmovna vyzývá Petra Macinku, aby využil své moci rozhodovat o klimatu a okamžitě zastropoval teplotu ve městech na 25 stupňů Celsia,“ řekl Bartoš.
Návrh na zařazení bodu zdůvodnil tím, aby Sněmovna pomohla vládním činitelům dotáhnout jejich převratné myšlenky do konce.
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Macinka vystoupil ke klimatické krizi. Zelení jsou podle něj značně přehřátí
„Pojďme udělat logický krok a navrhnout vládní nařízení, kdy skutečně by Motoristé mohli využít své bohaté znalosti v oblasti klimatické politiky, emisí CO2 a vůbec energetického mixu České republiky k tomu, aby tu teplotu v České republice, v našich městech zastropovali na těch příjemných 25 stupňů, v kterých už se dá aspoň částečně existovat,“ řekl Bartoš.
Sám Macinka vystoupil ve Sněmovně hned po Bartošovi a opoziční stranu přirovnal k inkvizici. „Dnešní pirátské inkvizici odpovím stejně nebo podobně, jako někteří velikáni v minulosti. Takže si půjčím slova z roku 1415 z Kostnice jednoho velikána, který řekl – neodvolám – před tím, než uhořel, ne tedy na globální oteplování,“ uvedl v náražce na Jana Husa.
„Ale možná, když tady vidím to hysterické klimatické náboženství Pirátů a zelených, tak bych řekl, že se daleko více ještě hodí výrok, také slavný, který byl pronesen o dvě století později, zhruba tedy aspoň podle dobové literatury, a ten zněl: eppur si muove, neboli a přece se točí,“ řekl Macinka.
Válek chtěl, ať Motoristé splní slib a ukončí oteplování v Česku. Aspoň v noci
S trochu jiným, ale podobným návrhem jako Bartoš, přišel v úterý i exministr zdravotnictví za TOP 09 Vlastimil Válek.
„Mně by stačilo, kdyby ministr životního prostředí nebo kterýkoliv z dvou ministrů životního prostředí splnil ten slib a ukončil oteplování v České republice aspoň v noci, když ne přes den tedy,“ řekl Válek v narážce na dvojvládí na ministerstvu životního prostředí, kde vedle ministra Igora Červeného působí i vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek
Ani Válek pro svůj návrh nezískal dost hlasů, ale podobně jako Bartoš pomohl ke chvilkovému obveselení některých poslanců.