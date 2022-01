Nejmladší žena, která sama oblétá svět, se chystá opustit Česko

Přílet Rutherfordové do Česka komplikovalo několik dní nepříznivé počasí, původně byla jejím cílem Praha. Česko je jednou z jejích posledních zastávek.

Přílet mladé pilotky do Česka se oproti plánům o několik dní zpozdil. Původně měla Rutherfordová v Praze přistát už v úterý, kvůli nepříznivému počasí se však její cesta několikrát odkládala.

I v neděli přitom nebyl její let bez komplikací, kvůli husté mlze musela Rutherfordová na cestě ze Slovenska přistát krátce před Prahou v Benešově, kde čekala na lepší podmínky. Nakonec se však rozhodla tam svou sobotní cestu ukončit. Nyní by belgicko-britská pilotka měla pokračovat do Belgie.

Rutherfordová by během své cesty měla přeletět celkem 52 zemí. Trasa vedla nejprve z Belgie přes Atlantik a Grónsko a odtud přes Kanadu do Jižní Ameriky, zpět na Aljašku, do Ruska, Indonésie a zpět do Evropy. Dvakrát přitom překročila rovník. Celou trasu si Ruthefordová naplánovala tak, aby splňovala pravidla pro zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Úspěšný přelet by z mladé pilotky udělal nejen nejmladší ženu, která sama obletěla svět, ale také vůbec nemladšího pilota, který trasu přeletí v ultralehkém letadle.

Rutherfordová ke svému počinu uvedla, že vedle samotného zápisu je jejím cílem také přispět ke snížení rozdílů mezi ženami a muži v letectví a vědě. „Pouze pět procent komerčních pilotů a 15 procent počítačových vědců jsou ženy. V obou oblastech je rozdíl mezi pohlavími obrovský. Svým letem chci ukázat mladým ženám, že mohou být odvážné, ambiciózní a plnit si své sny,“ řekla mladá pilotka.

Nedokončení letu do Prahy mrzelo šéfa pražského letiště Jiřího Pose, její celkový počin však ocenil. „To, pro co se Zara rozhodla, je velmi obdivuhodné a s jistou mírou nadsázky, jí to jako vášnivý fanoušek letectví trochu závidím. Její počin je velmi inspirativní, protože může povzbudit i ostatní ženy, aby se věnovaly vědě, technickým oborům, ale i letectví,“ uvedl.

Dokončení přeletu by byl pomyslným úspěchem i pro letoun Shark, který by se stal prvním ultralightem s českými a slovenskými kořeny, jenž obletěl svět. Délkou letu přitom Shark zaútočí i na výkon dosud jediného českého letounu, který se může pochlubit cestou kolem světa. V roce 2015 svět obletěl devatenáctimístný dvoumotorový letoun L 410, který za šest týdnu urazil 36 tisíc kilometrů s 21 mezipřistáními. Letoun Rutherfordové patří ve své kategorii k nejrychlejším na světě s rychlostí přesahující 300 kilometrů za hodinu.

Dosud nejmladší ženou, která sama obletěla svět, je Američanka Shaetsa Waizová, které v době cesty v roce 2017 bylo 30 let. Nejmladším pilotem, který absolvoval sólo cestu kolem světa, se loni v červenci stal osmnáctiletý Brit Travis Ludlow.