Poslední provozuschopný stroj daného typu na světě spadl při leteckém dnu v Chebu. Je to přitom teprve rok, co jej jeho majitel přivezl do Česka a slavnostně zařadil mezi další exponáty v muzeu na letišti v Točné u Prahy.

Stíhačka z druhé světové války byla vyrobena ve slavné továrně v britském Kingstonu mezi listopadem 1942 a dubnem 1943. Letoun sloužil v italském Grottaglie, odkud byla letka přesunuta do Řecka, později létal znovu v Itálii a Jugoslávii, kde zůstal až do Dne vítězství.